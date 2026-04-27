Llácer, entrenador del Ourense CF: “Fue un trato vejatorio”

El entrenador azulón, Dani Llácer, llegó muy enfadado a la sala de prensa: “Nos han desquiciado, es verdad que nosotros desde el banquillo no hemos ayudado, pero ha llegado un punto que ya no son las decisiones del FVS, del árbitro, del cuarto, del asistente uno o del dos, que ya no sé ni cuantos hay. Son las formas de cómo nos tratan y no quiero que suene a excusa porque pierdes, estás dolido y parece que es un mensaje de victimismo, pero lo que ha sucedido es una auténtica salvajada. Es así y hay que decirlo claramente”.

Y siguió: “Ya no es por el hecho de las jugadas polémicas, del penalti en contra, porque nos dice en directo que no lo pita porque es un contacto leve, luego le llaman del VAR y en las repeticiones en cámara lenta le parece un contacto más brusco. Luego, un penalti clarísimo a Martín Ochoa, que le agarran del cuello, en directo no lo pita y en la imagen, si se la paran, ve que le coge del cuello. Luego pita un penalti en directo que ve una mano, no le ponen ninguna imagen que le aclare y no lo pita. Yo me siento muy perjudicado por el árbitro y los líneas y también por el cuarto y por la forma de tratarnos”.

También quiso dejar claro que “tú te puedes equivocar, como no te vas a equivocar si yo me lo hago el primero en los cambios, en los planes de partido. Luego te dicen intentar no engañar, que los futbolistas sean lo más honestos posible, intentar no protestar, pero claro nos estamos jugando todos muchísimo. Creo que ahora se van sin ser conscientes de la salvajada que han hecho hoy aquí y de lo mucho que nos estamos jugando, que es nuestro futuro. Repito, te puedes equivocar, pero tienes una herramienta para aprovecharte. Y ya no voy a los errores que son flagrantes, voy sobre todo a la forma de tratarnos, que fue un trato vejatorio. A mí, a mi segundo entrenador, al preparador físico y a Manu, el delegado, que lo conocéis y ni se levanta ni protesta y prácticamente insultándole. Me gustaría poner una cámara para que se viera todo, lo hablé y no me dieron el permiso para que se viera todo. No quiero calentarme más”.

Hablando del partido dijo que “aunque tiene poco sentido después de la salvajada que nos han hecho, creo que hemos iniciado muy bien, transitamos bien y quizá nos empataron pronto. Y poco más en la primera parte. Luego vino el espectáculo del árbitro y sus asistentes y poco más”.

Terminó diciendo en la sala de prensa del estadio de O Couto que “creo que no hemos merecido la derrota. Ellos tiraron a portería en el gol y la parada de Ratón en la segunda parte, pero esto no va de merecimientos. Ahora toca meternos en la cueva 24 horas e intentar resetear lo más rápido posible porque tenemos 12 puntos en juego. Estamos dos por encima y esto va a ser hasta el final de sufrimiento, pero estoy convencido, viendo cómo compite este grupo estas últimas semanas, que vamos a conseguir el objetivo, seguro”.

Cano: “A mí no me gusta el VAR”

El entrenador del Zamora, Óscar Cano, con sus jugadores. | José Paz

El técnico visitante, Óscar Cano, afirmaba al final del partido que “cuando van faltando pocas jornadas todo son nervios, todo es estrés, circunstancias diversas donde se pide, se revisa, se vuelve a pedir la revisión y se multiplica la incertidumbre y el nerviosismo. Con todos jugándonos tanto, los partidos se ponen así y pueden caer a favor o en contra y esta vez cayó a nuestro favor. A mí no me gusta el VAR, me gusta la pillería, que son reacciones lógicas en el fútbol y con esto lo que ha llegado es el chivato y eso que hoy nos ha favorecido, pero aun así, si de mí dependiera, no existiría, pero no nos queda otra que adaptarnos”.

Martín Ochoa: “Lo positivo es seguir dependiendo de nosotros mismos”

El delantero Martín Ochoa. | José Paz

El delantero que marcaba su sexto gol con la camiseta azulona reconocía que ”fue un partido con unas decisiones muy polémicas y una pena, porque pienso que merecimos más por el juego que realizamos. En todo caso, ya pasó y no podemos hacer nada. Lo positivo es que seguimos dependiendo de nosotros y ahora vamos a Bilbao con la intención de sumar los tres puntos”.

César Moreno: “No nos trataron igual y así es mucho más complicado sumar”

El centrocampista César Moreno. | José Paz

El centrocampista, aún con el cabreo del final del partido, tenía claro que “no nos trataron igual y así es mucho más complicado. Cambió las dos decisiones claves. Un penalti que no pita luego lo da y uno que nos pita a favor sin dudar, nos lo quita. Es todo un poco raro. Creo que estuvimos mejor que el rival y por lo menos merecíamos un punto”.