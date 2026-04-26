El Ourense CF pierde ante el Zamora y no puede alejarse del descenso (1-2)

El Ourense CF recibía al Zamora CF en O Couto. Cuando apenas llevaba el partido dos minutos se adelantaban los locales. Martín Ochoa aprovechó el error de Fermín Sobrón en un despeje para quedarse con el rebote y marcar a puerta vacía.

Los minutos corrían y el Zamora CF buscaba empatar rápido el partido. El gol del empate llegaba en el minuto 7 por medio de Mario Losada. El delantero visitante lograba rozar el disparo de Carlos Ramos desde la frontal para poner la igualdad en el marcador. Con el gol, el Zamora tomó el control del balón y mediante Miki Codina llevaba peligro. Primeros minutos muy intensos los que se vivieron en O Couto.

Tras los goles el ritmo del partido se estabilizó y ambos equipos no lograban llevar peligro a la portería rival. Los balones largos fueron constantes y solo en ocasiones a balón parado hubo cierto peligro.

Con 1-1 se llegó al descanso en una primera mitad que en minuto 30 vivía la pausa de hidratación para que ambos conjuntos permitieran a sus jugadores combatir las altas temperaturas de los primeros minutos.

La segunda mitad comenzó igual que la primera, mucha intensidad por parte de ambos conjuntos pero el Zamora tenía más claridad a la hora de llegar a portería. En el minuto 50 Álvaro Ratón realizaba una gran parada para evitar el gol de Losada a centro de Mario. Contestaba tres minutos después el Ourense CF con un disparo desde la frontal de Jerin que se iba desviado de la portería de Sobrón.

Seguía con el control el Zamora pero sin generar mucho peligro. Cuando el partido encaró su último cuarto de hora llegó la jugada que marcó el partido. Centro desde la derecha de Kike Márquez que Mario Losada remataba fuera pero era golpeado por Ratón en el rostro. Tras solicitar el FVS Óscar Cano, el árbitro señaló penalti y este era lanzado por Márquez pero parado por Ratón.

De nuevo el Zamora CF solicitaba el FVS debido a que los jugadores del Ourense CF entraron al área antes del lanzamiento de penalti. Y de nuevo tras revisar la acción el árbitro dio la razón a los visitantes y el penalti se repetía.

Carlos Ramos asumió la responsabilidad y engañó a Ratón para anotar el segundo gol del Zamora. El Ourense CF pidió penalti sobre Martín Ochoa pero no lo señalaba el árbitro, minutos después una mano de Mario en el área daba un penalti al Ourense CF. Pero de nuevo,Óscar Cano solicitó el FVS y salió victorioso, sin pena máxima contra su equipo.

Se agregaron nueve minutos y Amin pudo empatar pero Sobrón evitó el gol. El partido acabó y el Ourense CF pierde la oportunidad de ampliar su ventaja sobre el descenso.