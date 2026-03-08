Llega el derbi más especial entre el Sporting Carballiño y Maside

Duelo de vecinos muy especial este domingo desde las 17:00 horas en el campo de A Uceira entre el Sporting Carballiño y el Maside. Se aguarda un gran ambiente en un duelo que ya comenzó a vivirse durante la semana y que el entrendor local Aitor Neira sabe que es diferente. “Jugamos ante otro rival directo, aunque sin olvidar que este es un derbi”.

A la hora de preparar este encuentro prima más “el aspecto psicológico que el de partido en sí, ya que ambos equipos saldrán muy enchufados, motivados y entonces que no confundan eso con el ir demasiado revolucionados, que nos puede costar quedar con un jugador menos o cometer errores que no solemos tener”.

El técnico sportinguista tuvo pasado en el conjunto masidao, “de hecho estuve con Mindo Surribas como preparador físico un año y al siguiente como jugador. Este partido será una historia diferente al de la primera vuelta, porque aunque del Maside de entonces al actual solo han cambiado dos jugadores, la mentalidad es completamente diferente. Antes, con meterles un gol o dos sabíamos que se podían venir abajo y el partido estaba encarrilado, pero ahora sabemos que van a competir hasta el final. Si se ponen por delante va a ser muy difícil remontar, entonces tenemos que contar con un Maside que puede jugar de tú a tú a cualquiera”. Presenta las bajas del delantero Quique Souto, sancionado, los porteros Arón y Bugallo, el lateral Adrián Pol, Ribeiro, el central Rivera y el defensa Javi.

Tras su marcha la temporada pasada del cuadro carballiñés, donde permaneció ocho ligas, el técnico Mindo Surribas se encuentra en la acera de enfrente para enfrentarse a su ex equipo. “Pasé siete años allí, hay muchos amigos y sin duda que va a ser especial. Cuando llevas una racha positiva te miran de otra manera, porque saben que tenemos posibilidades, que competimos y que podemos crearles problemas a cualquiera, aunque pensándolo bien ellos llevan una dinámica muy buena todo el año y creo que son favoritos a meterse en la promoción”.

“Estos derbis son fáciles de preparar, porque la motivación ya la tienen los jugadores solos. Después, va a ser difícil que nos podamos sorprender uno al otro. Es un partido donde hay que frenarles más que empujarlos para mantener el sitio y la concentración”. La única ausencia en el conjunto masidao es la de su cancerbero Mario Mejuto.

El de este domingo por la tarde será el sexto cara a cara, con saldo favorable a los locales, en tres ocasiones.