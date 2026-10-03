Llegó la hora del primer triunfo para la UD Ourense

A las 12 del mediodía, partió este viernes la expedición de la UD Ourense con dirección Irún para completar los 680 kilómetros y enfrentarse este sábado al Real Unión. Los unionistas llegan al encuentro con la confianza de haber logrado el primer punto de la temporada ante el Cacereño, aunque su técnico Juan Carballo quiere más: “La semana pasada merecimos ganar y eso aumenta el nivel de confianza del futbolista, pero al final, la conclusión es que tenemos un punto, y con uno de 15 no nos da. Queríamos sumar porque es algo positivo y era el primer paso, pero ahora queremos ganar. Ahora, necesitamos ya la primera victoria para reforzar todavía más la idea”.

Carballo afronta el choque con las bajas por lesión de Varo, Curro Rivelott y Viti. Además, tampoco estará Jansonas, convocado con Lituana sub-21. Debutan en la convocatoria, Héctor Janeiro y Álvaro Soriano, del filial.

“El Real Unión un equipo que seguramente, de los seis que hemos visto hasta ahora o de los que hemos analizado más a detalle por enfrentarnos a ellos, es el que juega a un ritmo más alto. Es un equipo que aprieta altísimo y utiliza estructuras de presión que son raras de ver, asumiendo riesgos muy altos. Ahí está un poquito la calidad nuestra decisional de, primero, adaptarnos a ese ritmo, de no desconcentrarnos cuando la pelota salga fuera, cuando haya un reinicio, una falta lateral, un córner o cualquier tipo de acción a balón parado”, comenta sobre el rival, el entrenador ourensano.

Pese a jugar fuera, Carballo tiene claro que habrá que asumir también riesgos: “Tenemos escoger que bien en qué momentos de partido vamos a tener que asumir el riesgo que nos caracteriza, en qué zonas vamos a tener que asumir esos riesgos y en qué momentos vamos a tener que jugar sobre últimos y ser capaces de juntarnos en campo rival o juntarnos a través de ganar un segundo balón. Creo que eso es clave. Y después, a nivel defensivo, seguir dando pasos hacia adelante en la defensa posicional, en cuando nos juntamos en el bloque, seguir aumentando el disfrute de defender ahí, que es algo que nos costaba mucho hacer en pretemporada. Después, cuando podamos ir hacia adelante y apretar, intentar provocar el error del rival y a partir de ahí poder transitarles. Hay que dominar todos los contextos de partido, porque si no dominas alguno de esos, el nivel del rival te va a penalizar, eso está claro”.

Ramsés Gil, entrenador del Real Unión

En el Real Unión, su técnico analiza a los rojillos: “El Ourense se ha visto en Primera RFEF y quiere aferrarse a la categoría. Lo intenta con un bloque bastante continuista y de mucho nivel. No sé si será esta semana, la siguiente o la siguiente, pero empezarán a sumar y se engancharán a la categoría”.