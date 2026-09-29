Sergi Baldrich, delantero de la UD Ourense: “Nos hacía mucha falta sumar”

La UD Ourense ya tiene su primer punto en su año de debut en Primera Federación. Costó más de lo previsto, pero ante el Cacereño, con el que terminó empatando a cero goles, dejó una imagen muy diferente a la ofrecida las cuatro jornadas anteriores. Un empate que puede ser un punto de inflexión de cara a la evolución del equipo rojillo en las próximas jornadas.

Una de las novedades en el once ourensanista fue la presencia, por primera vez esta temporada, del delantero natural de San Cugat del Vallés Sergi Baldrich, que además fue uno de los destacados de su equipo: “Estoy muy contento, porque estaba que no me aguantaba con las ganas que tenía de jugar. Además, creo que ante el Cacereño dimos otra imagen y sumamos el primer punto de la temporada que nos hacía mucha falta”. Casi la misma que le hacía falta a él tras estar lesionado, volver a jugar y sentirse útil: “Llegué a mediados de agosto con mucha ilusión, jugué el partido de Verín y en el siguiente con el Barco ya noté problemas en la rodilla. Intenté jugar algo ante el Compostela, pero ya no pude y tuve que parar porque tenía la punta del menisco dañada. Por suerte no llegó a rotura y con tratamiento me recuperé. Pero estando en una ciudad nueva y solo, reconozco que no lo llevé nada bien”.

Por eso también es una voz autorizada para opinar de cómo vio al equipo desde fuera las primeras jornadas: “Es bastante complicado porque lo que quieres es ayudar y no puedes, en todo caso, en el primer partido con la Ponferradina creo que estuvimos bastante bien. Mirandés y Logroñés ya fueron otro tipo de partidos y nosotros no tuvimos nuestro mejor día. Pienso que el equipo está trabajando bien y, ante Unionistas, ya se vio otro equipo, aunque nos faltó suerte y este fin de semana creo que el equipo compitió de tú a tú ante un equipo que llegaba con diez puntos”. Y, además, con Sergi Badrich en el once titular: “Bueno, a principio de semana no contaba con ello. Luego, cuando Rufo se lesionó el miércoles ya me fui mentalizando y en el entrenamiento del sábado vi que podía jugar. No contaba estar todo el partido sobre el campo, pero la verdad es que me sentí muy bien para llevar un mes parado”. Y solo le faltó el gol: “Tuve dos muy claras que no quisieron entrar. La primera de cabeza la verdad es que remate mal y la paró el portero. La segunda fue un remate que no entró por poco y seguro que sí estuviéramos en otra situación, esa pelota entraba, pero bueno, estamos contentos con el empate porque yo siempre digo que es muy importante ir sumando, ya que igual al final de temporada un punto tiene mucho más valor del que se le da ahora”.

También reconoce que para el vestuario fue importante: “Un chute de confianza que nos hacía mucha falta porque nos vale para demostrarnos que podemos competir con cualquiera”. Y termina hablando del próximo partido ante el Real Unión: “Está claro que lo afrontamos con buenas sensaciones y muchas ganas. Sabemos que es un campo y un rival complicado, pero que podemos hacerle frente. La liga es muy larga, estamos empezando y se trata de ir cogiendo confianza, creciendo y dándonos cuenta de lo que es esta categoría”.