El Loñoá se ilusiona con goles y derrota al Lemos B (4-0)

David Ferreiro, en el centro y con el brazo en alto, celebra junto a sus compañeos el gol que abrió el marcador.

El Loñoá se dio el gusto de ofrecer a sus incondicionales seguidores en su feudo, más aún con la tórrida tarde que caía en A Carabina, una incuestionable victoria por 4-0 ante el filial del Lemos, que volvía a encajar esta cifra de goles por segunda semana seguida y ocupa los puestos de descenso directo.

No hubo que esperar mucho para abrir la lata. Benji luchó por un balón con un defensa, luego se filtró entre dos marcadores y, si bien su primer disparo se estrelló en un jugador, apareció David Ferreiro para ajustar su tiro junto al palo izquierdo y poner el 1-0 en el minuto 8.

Bien es cierto que los monfortinos gozaron de una falta lanzada por Díaz, pero terminó siendo muy débil.

La siguiente acción de los locales también obligó a intervenir al portero visitante, que despejó con apuros.

En el tramo final de la primera parte tuvo una ocasión para empatar el filial. Fue tras un balón mal despejado que le cayó a Adrián, pero este se había ayudado del brazo para hacer el control y derrotar a Iker. Finalmente, la acción fue justamente invalidada por el árbitro.

El panorama fue favorable para el Loñoá en los primeros compases del segundo período. Solo le bastaron cinco minutos para liquidar el encuentro. En un rápido contragolpe, una de las armas que más empleó el equipo anfitrión, el movedizo Yago Varela metió un pase atrás para la aparición de Jesús, que venció al cancerbero con un tiro pegado al palo derecho para establecer el 2-0.

Benji no quería marcharse del campo cuando fue sustituido sin dejar su sello en la meta contraria. En un nuevo contragolpe, el delantero del Loñoá se marchó por la banda derecha y resolvió la acción con un remate cruzado al palo derecho, poniendo el 3-0 en el minuto 50.

Solo ganas

El equipo visitante fue un puñado de ganas, pero sin conseguir el objetivo de marcar en la portería contraria para meterse de nuevo con opciones en el partido. Bien es cierto que acusaron cierta bisoñez a la hora de tomar decisiones y el hecho de querer dejar una línea de tres para aumentar efectivos en el ataque terminó siendo su condena.

Después del parón para hidratarse, que buena falta hizo para mitigar el tremendo esfuerzo debido a las altas temperaturas, el que siguió buscando más goles fue el equipo local. Tuvo su primera ocasión Carlos tras rematar en el segundo palo un centro de Yago Varela, que terminó salvando Remesar.

Seis minutos más tarde, Carlos estuvo a punto de marcar el gol de la jornada. Desde su propio campo, cinco metros por detrás del medio campo y viendo adelantado al portero, metió el balón por alto y, cuando todos creían que se iba a gestar la jugada en gol, el esférico se fue rozando el palo izquierdo.

Como suele ser habitual, no hay dos sin tres, y fue así como el bueno de Carlos encontraría el premio de marcar el cuarto gol. La jugada la hilvanó Martín, que había ingresado en el segundo tiempo y, viendo a Carlos, le colocó un perfecto pase atrás para que el número 18 resolviera a placer con la portería a su disposición.

Los locales dejaron buenas sensaciones ante sus asiduos aficionados, que vuelven a ilusionarse con su equipo para repetir, al menos, lo bien que lo hicieron en la pasada campaña.

José Antonio Vázquez, entrenador monfortino, tendrá que seguir trabajando y animando a sus dirigidos para tratar de levantar cuanto antes la cabeza, después de un inicio que deja muchas dudas.