El Loñoá vuelve a renacer ante el Polígono (0-1)
El Loñoá se llevó del campo del Polígono una trabajada victoria que además sirvió para sepultar sus últimas cinco derrotas y 590 minutos sin poder marcar.
Los industriales comenzaron el partido llevando la iniciativa y las aproximaciones al área rival, mientras que los visitantes intentaron no perder el orden, aunque sin profundidad en los últimos metros.
Los locales llegaron por primera vez mediante un centro de Iago Ares que remató Jota y terminó parando Álvaro, que cada vez que fue requerido supo responder con solvencia.
La otra alternativa de los anfitriones fue buscando a Víctor Cacharrrón que tuvo un duelo muy personal con Antón, logró superarlo y su posterior centro chut se fue apenas sobre el larguero. Dos minutos más tarde probó fortuna con un golpeo desde el vértice del área que paró el portero.
La única llegada de los visitantes fue un pequeño fallo de Siño que a punto estuvo de aprovechar y que subsanó Pablo Nóvoa.
La segunda parte mostró un decorado muy distinto, porque el Loñoá se atrevió más por la banda derecha, aunque sus dos llegadas claras fueron anuladas por fuera de juego de Mario y Carlos, respectivamente.
El Polígono quiso responder con un tiro de Benji que se marchó a centímetros del travesaño.
Pero en su tercera ocasión del Loñoá se produjo el 0-1. Amills rompió el fuera de juego y a su marcador, tras una buena asistencia de Jaime, para resolver de tiro cruzado que se metió contra el poste derecho.
Los industriales intentaron reaccionar, pero la salida de Pato y la posterior de Sanmiguel obligaron a su entrenador modificar el dibujo táctico, mientras que su rival cada vez creaba más peligro a la contra. David Ferreiro malogró la primera que tuvo nada más entrar.
Pudo llegar la igualdad, pero el disparo de Atiza se estrelló en la cepa del palo izquierdo de la portería de Álvaro que respondió ante un disparo de Jota.
Polígono:
Pablo Nóvoa; Iago Ares, Atiza (Diego, minuto 93), Siño, Manu, Germán Pérez, Choupas, Pato (Sanmiguel, minuto 60) (Adrián Iglesias, minuto 73), Jota, Peque y Víctor Cacharrón (David, minuto 60)
Loñoá:
Álvaro; Iván Vázquez, Guntín, Antón, Álex (Yelko, minuto 68), Amills (Nacho, minuto 77), Benji (André, minuto 91), Miguel García, Mario, Carlos (David Ferreiro, minuto 68) y Jaime.
Árbitro:
Martín Pérez; asistido en las bandas por Víctor Alves y Mateo Fernández. Enseñó cartulinas amarillas a los jugadores Manu y Choupas, del Polígono; mientras que a Amills, Jaime, Nacho y André, en el conjunto del Loñoá.
Gol:
0-1, minuto 59: Amills.
Incidencias:
En una soleada tarde, un centenar de aficionados acudieron al campo Antonio González para presenciar el encuentro correspondiente a la jornada 23 de la Primera futgal.
