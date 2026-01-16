El Loñoá, la revelación

El Loñoá firmó su mejor primera vuelta en esta categoría y convirtiéndose esta temporada en la gran revelación tras acabar cuarto y a tan solo un punto de los puestos de play off. El defensa y uno de los capitanes Diego Fernández Ibáñez reconoce que este año “desde el principio empezamos en buena dinámica y la verdad cuando las cosas salen bien es un no parar y aunque fallamos un par de partidos nos repusimos Estamos sacando resultados positivos en campos complicados y aprovechando sobre todo lo de casa”.

El otro aspecto significativo del Loñoá es su fortaleza defensiva, donde no encajó en ocho encuentros, pasando a ser el equipo menos goleado, con 14 tantos: “Estamos bien trabajados y tenemos la suerte de que la plantilla es bastante larga y dentro de lo que cabe cuando hay algún lesionado suplimos bien esas bajas, de ahí que el rendimiento está siendo muy bueno de toda la gente”.

El central del Loñoá lleva casi toda su vida en el club: “Desde que salí del Pabellón me vine precisamente con Figo, que es ahora nuestro segundo entrenador. Cuando llegué aquí llevaba un año en la Primera y desde aquellas muchas veces salvándonos en las últimas jornadas, otras no tanto, pero siempre sufriendo. Ahora podemos decir que estamos bastante cómodos en la categoría”.

Al verse tan arriba en la clasificación, el defensa comenta que “lo que hablamos todas las semanas, en el día a día, es la idea es seguir hasta que nos dé, sin pensar mucho para lo que será. Este año tenemos la gran suerte de no tener que preocuparnos de lo que pasa por abajo, pero aún queda toda la segunda vuelta. Al final queremos seguir sumando para asegurar la permanencia del todo y seguir mirando para arriba, sin límites”.

Analizando la competición y más allá de sus enfrentamientos, “sufrimos mucho contra el Córgomo y el Nogueira, dos equipos a destacar, y aunque al Verín lo pillamos en la primera jornada, pero estos tres equipos son bastante diferenciales. Lo que sí me sorprende es la temporada que están haciendo el Polígono y Muíños, que estaban hechos para pelear arriba”.

Para Diego la gran suerte de este equipo es entrenar tres veces por semana y hacerlo con un mínimo de 20 personas: “Creo que no es justo ponerse un techo, porque el que nos pusimos al inicio de temporada lo rompimos, entonces este es un momento para seguir dándole e ir partido a partido y creo que vamos a rascar y dar la talla para alegría de Juan que es el motor del Loñoá”.