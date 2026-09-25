Luciano, del Monterrei, el de los goles

El primer póker de la temporada fue obra de Luciano Urán Ibáñez (8-8-1999). El delantero uruguayo, de la localidad de Dolores de Soriano (“a unas cuatro horas y media de Montevideo”) fue el artífice de la victoria del Monterrei frente al Maside. “Fue un día particular y con suerte llegaron los goles. Me quedo con el primero luego de una jugada individual que resolví desde fuera del área”.

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Uno de los últimos fichajes del club viene de jugar en Barcelona: “El año pasado tuve un paso por la Segunda División de Albania y aunque tenía un contrato por dos años, no me adapté al cambio y volví a Barcelona”.

Luciano comenzó jugando en el mítico Nacional: “Al concluir mi vinculación con el club tenía un par de ofertas de otros equipos uruguayos y al llegarme una propuesta de España vine a probar suerte. Primero en el Internacional, de la Segunda catalana y luego en el Juventus, de Lloret de Mar, donde logramos dos ascensos. Quería cambiar de aires y un intermediario me ofreció que estaban buscando delanteros por aquí y no lo dudé. Quería probar en el fútbol de aquí. Sin duda, el cambio fue muy grande, ya que en Lloret de Mar ya tenía muchos conocidos, el día a día es diferente y tenía como una rutina y acá estoy un poco más solo, es diferente. Por suerte, un compañero del equipo, Corcuera, me ayudó al igual que su familia. A la vez estoy feliz porque estoy en un lugar tranquilo y me están saliendo las cosas bien”.

Respecto a su nueva plantilla, al atacante charrúa le sorprendió al verlos en sus primeros entrenamientos: “Se demuestra un buen nivel y también con varios jugadores portugueses. En cuanto a la liga, la veo un poco menos intensa que en catalana, pero es dura también. Son mis primeros cuatro partidos, entre Copa y Liga, y además llegué de Barcelona casi sin hacer pretemporada y a una semana de iniciarse del campeonato acá, con lo cual me tuve que adaptar rápido”.

La del pasado domingo no es la primera vez que en su carrera anota cuatro goles en un partido: “Con el Internacional lo había logrado y con el Juventus había jugado 60 partidos, llegando a los 40 goles”. En el presente suma cinco tantos en la liga.

El balance que hace Luciano es positivo. “Esto recién empieza, la competición es muy dura, como se ve en la tabla, pero estoy tranquilo por el equipo que tenemos, aunque no nos podemos quedar con eso. Tenemos que seguir si el objetivo es ascender y en la Copa llegar lo más lejos posible”.