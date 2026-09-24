Monterrei tiene todo listo para su Festa da Vendima

La Alameda de Albarellos acogerá la V Fiesta de la Vendimia de Monterrei el sábado 3 de octubre, con actividades que comenzarán a las 12:00 horas con la salida de los carros tradicionales —tirados por bueyes de la zona y cargados con la uva recién vendimiada— desde la finca A Cortiña. Recorrerán las calles de Albarellos hasta llegar a la Alameda en un animado pasacalle amenizado con música, canciones y bailes tradicionales a cargo de grupos gallegos como la Banda de Gaitas de Flariz, Trouleiros de Medeiros, O Trebón do Mildeu (Albarellos) y la Escuela de Danza Castro Floxo de la Diputación de Ourense. También participarán grupos de la región de Trás-os-Montes, contando en esta edición con la presencia de la Asociación Cultural y Etnográfica 'La Arracada', de Zamora.

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Recreación tradicional del pisado y Feria Gastronómica

A continuación, tendrá lugar la recreación del proceso tradicional de pisado de la uva. La uva vendimiada llegará al recinto y se descargará en el lagar, donde los vendimiadores comenzarán a pisarla a las 12:30 horas en la propia Alameda de Albarellos.

Tras el pisado, se inaugurará la Feria Gastronómica en el mismo recinto de la Alameda. El objetivo de la feria es dar a conocer los productos agroalimentarios de la región que cuentan con certificación de calidad. Al tratarse de una fiesta de la vendimia, los vinos de la Denominación de Origen (D.O.) Monterrei serán los grandes protagonistas, acompañados por productos pertenecientes al sector artesanal gallego.

Entre los productos destacados se encontrarán la miel ecológica y los derivados apícolas de Sovoral; los productos de castaña de Sofragal; los aceites Ouro de Quiroga; los licores artesanales de O Aguardenteiro; las conservas de Conservas do Támega; la miel con IGP de Sabía Mágica; y los quesos de Cumbres de Trevinca. El mercado albergará además talleres para mostrar la artesanía gallega.