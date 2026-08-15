Alguien que te mire como España a su eclipse

Talento y amistad

El Concert Music Festival de Cádiz ha recibido la visita de mis queridos Hombres G. Buenos tiempos para la lírica. La actuación contó además con la exconcursante gaditana de Got Talent, Lydia Sánchez, que subió al escenario a cantar “Temblando” junto al grupo. Esta semana los fans de Hombres G vivieron un momento emocionante en la visita de David Summers a El Hormiguero, cuando decidió mostrar por primera vez los cuadernos con las letras –editadas e inéditas- del grupo de diferentes momentos de la década de los 80. En lo personal, en lo profesional, David Summers reconoció hace poco algo que cualquiera que siga a Hombres G desde hace años puede notar: que está en su mejor momento. No es casualidad el juego del nombre de la gira: “Los mejores años de nuestra vida”. Y los Hombres G son ya una gran alegría para varias generaciones, un repertorio compartido, y un orgullo nacional.

Amaneceres

El actor Álex González celebraba su 46 cumpleaños y su novia, la influencer Carla Virgós, ha decidido sorprenderle en público, rompiendo la discreción que hasta ahora ha acompañado esta relación. “Feliz cumpleaños a mi persona favorita y mi compañero de aventuras”, ha escrito en las redes sociales”, por muchos más amaneceres juntos, bailes en la playa, aventuras de montaña y de mar, risas, deporte y muchísimo amor. Eres un regalo para todos los que tenemos la suerte de compartir la vida contigo. Te quiero”. En mi opinión cuando alguien hace publica algo así, solo hay dos opciones: o intenta hacerse perdonar un desliz o ya no te va a soltar en la vida. En el caso de Álex y Carla apostaría por lo segundo.

Fiesta estelar

Un eclipse es un fenómeno extraordinario de la naturaleza, inofensivo para los ciudadanos. No necesita un plan de crisis y las recomendaciones de “no mire el eclipse mientras conduzca” son tan estúpidas como si las pusieran cada vez que hay luna llena, o árboles enrojecidos por el otoño, o montañitas nevadas. Que el Gobierno haya seleccionado el Observatorio de Yebes como lugar de “seguimiento oficial” del eclipse define perfectamente la idea que tiene el sanchismo del poder: es decirle a los súbditos que el rey ha montado una fiesta privada para que quede claro que no es como los demás, que aunque el sol y la luna sean los mismos para todos, él es diferente y no merece contemplarlo entre la chusma. La imagen de cuatro ministros “engafotados”, sonrientes y orgullosos, posando con un photocall del eclipse con el logotipo de Gobierno de España, como si el fenómeno astronómico estuviera pagado por Sánchez, es el punto final del camino al ridículo. Óscar López, Fernando Grande-Marlaska, Diana Morant, y Ángel Víctor Torres son ya oficialmente esa gente que necesita colarse hasta en la cola de la charcutería.

Hombre feliz

Hace falta hacer un doctorado en “sanzismo” para ser capaz de seguir todas las relaciones emprendidas por Alejandro Sanz en las últimas dos décadas. El artista ha sido fotografiado en los últimos días junto a su actual novia, Stephanie Cayo, en aguas ibicencas a bordo de un yate de 24 metros de eslora, que es una cantidad de metros que enamora bastante, sin que esté sugiriendo ni por un momento que sea el caso de la actriz peruana. Ambos compartieron divertidas horas en alta mar con los cuatro hijos del artista, y les pudimos ver riendo, charlando y hasta bailando. Nuestros mejores embajadores musicales siempre han sido como mandan los cánones del más grande de todos ellos: les gustan las mujeres, les gusta el vino. En esta crónica se celebra por todo lo alto la felicidad de Alejandro Sanz que, además, en su día, le plantó cara a Hacienda, a los Castro y a Maduro, y los enemigos comunes siempre unen.