Manu Núñez, centrocampista de la UD Ourense: “Nos falta ser más constantes”

16 EQUIPOS HAN CAMBIADO
La Primera RFEF, una trituradora de entrenadores
SEGUNDA FEDERACIÓN
La UD Ourense arrancó el nuevo año con un empate (1-1) frente al Sámano, que ocupaba la el farolillo rojo de la tabla. El único gol unionista fue obra del centrocampista Manu Núñez (A Coruña, 1998) al ejecutar un libre directo. “Champi y yo nos dimos cuenta de que el portero tenía muy poca visión por tal y como estaba colocada la barrera. Fue entonces cuando le dije a Champi que la tiraba yo, intenté que el balón pasase la barrera y que cogiera portería, por suerte, salió bien y la pelota acabó dentro”.
"Nos falta ser más constantes en este tipo de campos; en la segunda parte fuimos yendo a menos"
Pese al tanto de Manu Núñez en la primera parte, los rojillos sufrieron el empate en la segunda parte en un partido “donde hicimos una primera parte muy buena y eso no es fácil en un campo tan pequeño. Fue una pena no haber conseguido el 0-2, porque tuvimos ocasiones para ello. Tras el descanso, como era normal, ellos se volcaron hacia arriba y buscaron un fútbol más directo. Creo que nosotros no supimos jugar ese partido, ya que en ciertos momentos había que parar el juego y no lo hicimos. Nos metieron atrás y una jugada a balón parado nos empataron. Nos falta ser más constantes en este tipo de campos, es verdad que en los primeros 45 minutos estuvimos muy concentrados, pero en la segunda parte fuimos yendo a menos”.
Con el empate en Sámano, los unionistas concluyeron la primera vuelta con 26 puntos, unos números muy positivos para un recién ascendido. Núñez comenta que “el objetivo es la permanencia, algo que tenemos claro en el vestuario. Aunque sabemos que la primera vuelta ha sido buena, queremos mejorar en la segunda porque es verdad que hicimos cosas bien, pero también algunas mal. Nos marcamos como meta hacer más puntos en la primera vuelta”.
Núñez, que cumple su segunda etapa en la UD Ourense, reconoce que “me gustaría tener más minutos por lo que tengo que aprovechar todas las oportunidades que vengan, tengo claro que le puedo dar la vuelta a la situación para contar con más protagonismo”.
La UD Ourense continúa moviéndose en el mercado de invierno. La última operación ha sido la renovación del defensa ourensano Santi Prado y su posterior cesión al Racing Villalbés de Tercera Federación. Prado apenas tuvo protagonismo y buscará minutos en A Magdalena.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
16 EQUIPOS HAN CAMBIADO
La Primera RFEF, una trituradora de entrenadores
SEGUNDA FEDERACIÓN
Manu Núñez, centrocampista de la UD Ourense: “Nos falta ser más constantes”
FUTSAL FEMENINO
Mucho Poio en el derbi ante el Ourense Ontime (2-5)
OURENSE CF Y ARENTEIRO
Cara y cruz de los equipos ourensanos de Primera RFEF
Lo último
TRAGEDIA EN CRANS-MONTANA
Sandiás llora a Guillermo, su vecino de 18 años muerto en el incendio en Nochevieja en Suiza
RIVAL DE SEGUNDA FEB
COB-Logrobasket: una Copa para subir el ánimo