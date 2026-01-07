Manu Núñez, centrocampista de la UD Ourense: “Nos falta ser más constantes”

SEGUNDA FEDERACIÓN

Manu Núñez, autor del gol de la UD Ourense en Sámano, señala que “en los primera parte estuvimos muy concentrados, pero luego fuimos yendo a menos”

Manu Núñez, de la UD Ourense, intenta robar el balón a un contrario.
Manu Núñez, de la UD Ourense, intenta robar el balón a un contrario. | Óscar Pinal

La UD Ourense arrancó el nuevo año con un empate (1-1) frente al Sámano, que ocupaba la el farolillo rojo de la tabla. El único gol unionista fue obra del centrocampista Manu Núñez (A Coruña, 1998) al ejecutar un libre directo. “Champi y yo nos dimos cuenta de que el portero tenía muy poca visión por tal y como estaba colocada la barrera. Fue entonces cuando le dije a Champi que la tiraba yo, intenté que el balón pasase la barrera y que cogiera portería, por suerte, salió bien y la pelota acabó dentro”.

"Nos falta ser más constantes en este tipo de campos; en la segunda parte fuimos yendo a menos" — Manu Núñez - Jugador de la UD Ourense

Pese al tanto de Manu Núñez en la primera parte, los rojillos sufrieron el empate en la segunda parte en un partido “donde hicimos una primera parte muy buena y eso no es fácil en un campo tan pequeño. Fue una pena no haber conseguido el 0-2, porque tuvimos ocasiones para ello. Tras el descanso, como era normal, ellos se volcaron hacia arriba y buscaron un fútbol más directo. Creo que nosotros no supimos jugar ese partido, ya que en ciertos momentos había que parar el juego y no lo hicimos. Nos metieron atrás y una jugada a balón parado nos empataron. Nos falta ser más constantes en este tipo de campos, es verdad que en los primeros 45 minutos estuvimos muy concentrados, pero en la segunda parte fuimos yendo a menos”.

Con el empate en Sámano, los unionistas concluyeron la primera vuelta con 26 puntos, unos números muy positivos para un recién ascendido. Núñez comenta que “el objetivo es la permanencia, algo que tenemos claro en el vestuario. Aunque sabemos que la primera vuelta ha sido buena, queremos mejorar en la segunda porque es verdad que hicimos cosas bien, pero también algunas mal. Nos marcamos como meta hacer más puntos en la primera vuelta”.

Núñez, que cumple su segunda etapa en la UD Ourense, reconoce que “me gustaría tener más minutos por lo que tengo que aprovechar todas las oportunidades que vengan, tengo claro que le puedo dar la vuelta a la situación para contar con más protagonismo”.

Santi Prado se va cedido al Villalbés

La UD Ourense continúa moviéndose en el mercado de invierno. La última operación ha sido la renovación del defensa ourensano Santi Prado y su posterior cesión al Racing Villalbés de Tercera Federación. Prado apenas tuvo protagonismo y buscará minutos en A Magdalena.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats