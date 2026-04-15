Manu Núñez, jugador de la UD Ourense: “La afición se merece el play off”

El partido de la UD Ourense frente al Fabril en Riazor (3-0) fue muy especial para aficionados, jugadores, técnicos y directivos, pero aún lo fue más para el centrocampista Manu Núñez (A Coruña, 1998), el único que era herculino.

"Soy coruñés y este estadio para mí es muy especial, de hecho, siempre que puedo sigo viniendo a ver al Dépor"

“La verdad es que para mí fue jugar en un escenario especial y es un recuerdo futbolístico que me llevaré para toda la vida. No es la primera vez que juego en Riazor, ya que lo había hecho en benjamines con el Victoria en el Mini Teresa Herrera de fútbol 7 y en aquella ocasión, era niño y me hizo mucha ilusión. En esta ocasión fue diferente porque era un partido oficial, con bastante gente en el campo y eso a un jugador siempre le motiva y le gusta. Además, soy coruñés y este estadio para mí es muy especial, de hecho, siempre que puedo sigo viniendo a ver al Dépor”, apunta Manu Núñez.

En relación al duelo ante el filial deportivista reconoce que “ellos estuvieron mejor, tanto con balón como sin él y a nivel colectivo y en duelos individuales. No conseguimos encontrarnos cómodos ni estar a nuestro mejor nivel por el hecho de que ellos estuvieron muy bien, se jugaban un ascenso y hay que asumir que fueron mejores”.

Con respecto a jugar en Riazor, apunta que “el campo no puede ser una excusa, ya que en cuanto a dimensiones y césped es casi igual que O Couto, incluso hablábamos en el vestuario que Riazor parecía más pequeño que el nuestro, porque O Couto es muy grande”.

Aunque el Fabril fue superior a la UD Ourense, los unionistas se pudieron meter en el partido en la segunda parte en un balón que estrelló Manu Núñez en el travesaño: “Fue una jugada muy buena de Santi de Prado por la derecha, centró y parecía que la iba a tocar Rufo, pero llegué desde atrás y realicé un remate cómodo, pero me salió un tiro un poco centrado, el portero hizo un paradón y acabó pegando en el larguero. A ver si para la próxima tengo un poco más de suerte. Creo que fue una pena no haber marcado el 2-1 porque aunque no estábamos muy bien, intentábamos llegar a la portería contraria como fuera y con ese gol seguro que a ellos le entrarían dudas y nosotros nos iríamos arriba, pero el larguero lo impidió”.

El mediapunta rojillo no olvida del apoyo del millar de ourensanistas que hubo en Riazor y asegura que “de nuestra afición poco más se puede decir, solo puedo comentar que no me sorprende que hubiera tanta gente en Coruña. El apoyo que nos dan siempre es incondicional, aún perdiendo 3-0 como el domingo, por lo que queremos darles el premio del play off”.