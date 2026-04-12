La UD Ourense cae ante la pegada de un imparable Fabril (3-0)

El líder de la categoría, el Fabril, no dio opción a la UD Ourense en un derbi marcado por el extraordinario ambiente vivido en la gradas de Riazor, con cerca de un millar de aficionados ourensanistas.

En el partido, los locales fueron superiores y demostraron el porqué de su dominio en la categoría. Desde el principio controlaron el juego y también sumaron las ocasiones. Dipanda hizo bueno el dominio del Fabril ya cerca del descanso y al inicio de la segunda mitad Nájera ponía tierra de por medio.

Mejoró la UD Ourense y tuvo alguna llegada para ajustar el marcador y meterse en el partido, pero en la recta final llegó la sentencia. Areosa ponía el 3-0 definitivo.

Con este resultado el Fabril puede certificar el ascenso a la Primera RFEF en la tarde de este domingo si no gana su partido el filial del Oviedo. La UD Ourense, pase lo que pase el resto de la jornada, seguirá en puestos de play off de ascenso.