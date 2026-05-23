Marcos Álvarez, al banquillo del Arnoia

Tras firmar la mejor puntuación histórica del Arnoia en Preferente, el técnico Manel Vázquez decidió poner punto y final a su etapa en A Queixeira. El conjunto arnoiés ya tiene sustituto, se trata de Marcos Álvarez (Ourense, 1994), que entrenó la pasada campaña al Cented Academy en Preferente y que con anterioridad estuvo en la base del conjunto pontino y del Velle.

“La directiva, con su presidente a la cabeza, se puso en contacto conmigo para decirme que Manel no iba a continuar y me presentaron el proyecto y la idea que querían. La verdad es que tenía ganas de volver a entrenar tras un año sin fútbol y creo que Arnoia es un lugar ideal para continuar creciendo”, apunta Marcos Álvarez. El entrenador ourensano conoce muy bien la plantilla arnoiesa, ya que fue un habitual en la grada de A Queixeira: “Al tener tiempo libre, este año pudo ver mucho fútbol y al haber entrenado el curso pasado en Preferente, pues vi bastantes partidos de mi anterior equipo, del Antela, del Arnoia, del Lemos y algo de Primera Futgal, por lo que tengo bastante conocimiento de estas categorías y es importante”.

Hace un año, Álvarez decidió tomarse un descanso en los banquillos, ya que “necesitaba parar y durante los primeros meses no eché en falta el fútbol, puesto que mi cuerpo precisaba de un descanso. Desde los 18 años estuve entrenando y lo compaginé con mis estudios y con mi faceta como jugador, por lo que era necesario parar. Ahora estoy animado y con muchas ganas de volver a entrenar y de empezar la pretemporada”.

El extécnico del Cented llega a A Queixeira después de que el Arnoia haya quedado a un solo punto de jugar el play off de ascenso. “Los datos están ahí y es meritorio lo que ha hecho el Arnoia esta temporada y las anteriores, pero yo no me centro en eso y me focalizo en llegar al equipo y adaptarnos a este nuevo contexto y desde ahí trabajar. La competición nos pondrá dónde tengamos que estar y conseguimos igualar o superar lo que se hizo este año, sería un éxito porque realizaron un temporadón”, comenta Marcos Álvarez, que tendrá como segundo entrenador al ex unionista Emilio Padrón.

Otra de las novedades en las que está trabajando el Arnoia es en la creación de un equipo juvenil para los jugadores de la comarca.