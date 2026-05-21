Manel Vázquez, entrenador del Atlético Arnoia: "Era el momento de cerrar la etapa"

La goleada del Arnoia ante el Choco (6-2) fue el último partido del entrenador Manel Vázquez (Ourense, 1976) en el banquillo de A Queixeira. El técnico ourensano reconoce que “no ha sido una decisión sencilla, pero creo que es la adecuada para ambas partes. Lo fácil hubiese sido continuar, pero también hay que entender el contexto de cada club y saber interpretar y comprender las necesidades que lo rodean en cada momento. Después de tres temporadas y 100 partidos, considero que es el momento de dar esta etapa por cerrada”.

Vázquez cogió al equipo en octubre de 2023, cuando era último con solo tres puntos. Casi tres años después, lo deja sexto y con 59 unidades. La mejor puntuación del Arnoia en Preferente: “Deportivamente, el balance ha sido espectacular, no sabría escoger un momento. Si echamos un vistazo hacia atrás, observamos la dificultad para salvar la categoría en la primera temporada, ser el equipo menos goleado en la segunda campaña tras jugar toda la liga de local en Ribadavia y en esta última quedamos a las puertas de disputar un play off de ascenso tras ser el mejor visitante de la categoría”.

Además, el extécnico del Arnoia resalta que “todo esto lo conseguimos acompañados de unos compañeros de viaje ourensanos que, algunos de ellos, descendían y solo hubo el ascenso del Barco, por lo que hay que darle mucho mérito a lo que ha hecho este club, a todos los jugadores que han defendido este escudo y a la gente que trabaja en él y para él”.

También hace hincapié en que “en las tres últimas temporadas, el club ha crecido deportivamente. El Arnoia ha dejado de mirar hacia abajo y ha crecido muchísimo en todos los aspectos, no solo en el deportivo. Ya que se ha hecho un nuevo campo, oficinas y hasta tenemos un autobús propio. Además, la sección de fútbol sala femenino ha crecido mucho y ha subido a categoría nacional. Nosotros hemos ayudado en todo lo que hemos podido y ahora el Arnoia es un referente en la categoría”.

Por todo ello, Vázquez asegura que “me voy orgulloso y satisfecho del trabajo realizado en este tiempo. Todo mi cuerpo técnico ha sido parte fundamental en este viaje y le estoy muy agradecido”.

El entrenador ourensano, que acaba de llegar a los 500 partidos en los banquillos, tiene claro que “si en el 2008, cuando empecé a entrenar, me dicen que dirigiría 500 encuentros, no me lo creería. De todos los equipos en los que he estado tengo un gratísimo recuerdo, aparte de los ascensos, salvaciones o copas que hayamos conseguido. Con lo que más me quedo es con el reconocimiento de toda la gente y de todos los clubes hacía el trabajo de mi cuerpo técnico y el mío. Estoy muy orgulloso de haber ayudado al crecimiento de todos los equipos en los que he estado y del fútbol ourensano, en general”.

En cuanto al futuro, asegura que “no lo sé ni yo mismo, aprovecharé estos días para disfrutar del buen tiempo y de la familia para desconectar un poco. Tengo la ilusión intacta, aunque no creo que dirija otros 500 partidos”.

Finalmente, sobre el fútbol ourensano apunta que “después de tanto descenso, esperemos que la UD Ourense logre el ascenso y el Ourense CF, la permanencia. Sería muy bueno para una provincia tan ávida de fútbol”.