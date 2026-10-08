Marcos Cid, de la UD Barbadás: "Tenemos que ser más fuertes defensivamente”

La UD Barbadás y el Verín CF tuvieron suerte dispar en los enfrentamientos de la última jornada. Mientras que los azulones cayeron en casa frente al Porriño Industrial en Os Carrís (1-3), los de Vítor Pereira vencieron 0-2 al colista Beluso en el encuentro disputado en el campo de As Laxes.

Marcos Cid, defensa del conjunto de A Valenzá, analiza la derrota ante los industriales: “Fue un partido complicado en el que ellos nos vinieron arriba desde el primer momento, y no estuvimos cómodos en casi ninguna fase del partido. Es cierto que en la primera parte tuvimos tres ocasiones claras que ellos sacaron debajo del larguero. Sabíamos que ellos eran buenos en las transiciones eran buenos. Luego, en la segunda parte nos pillaron en una, encajamos gol y ahí sí que nos hicieron daño y no supimos reaccionar”.

En las últimas dos jornadas, el Barbadás ha sumado dos derrotas, lo que ha dejado al equipo en la zona media-baja de la clasificación: “Creo que necesitamos mejoras en las dos áreas, sobre todo en la nuestra, y ser un equipo fuerte, defensivamente. Cuando lo consigamos, va a ser difícil que nos ganen. Estamos entrenando en ello y lo bueno del fútbol es que este fin de semana hay otra oportunidad para demostrarlo”.

En el polo opuesto está el Verín, que lleva tres victorias consecutivas, la última contra el Beluso. “Empezamos bien el partido, creando algunas ocasiones en la primera parte, incluso creo que podíamos ir ganando al descanso por un gol. Ellos, solamente tuvieron una situación clara y, por suerte, no marcaron. Tras el descanso, entramos bien y marcamos de balón parado. Después de eso, ellos tuvieron un poco el balón, pero no crearon peligro. Luego, aguantamos bien y en una segunda jugada, después de un córner, Iago Rodríguez marcó el segundo”, comenta Enio Magro, del Verín.

A pesar del buen momento del equipo verinense, Enio no quiere echar las campanas al vuelo: “Veo bien al equipo, estos tres partidos seguidos ganando nos dan mucha confianza para seguir evolucionando como equipo. Ahora, espero que consigamos mantener la racha en los siguientes encuentros”.

El Barbadás visita al líder

En la próxima jornada, el Barbadás visitará al líder Lemos, que tiene 13 puntos. El partido se jugará el domingo, a las 17:30 horas, en el estadio de A Pinguela.

Mientras, el Verín recibirá, a la misma hora, en el José Arjiz, al Alertanavia, penúltimo en la tabla.