Manu Buide, defensa del Ourense CF: “El equipo compite contra todos”

El Ourense CF se quedó a medias. Llegaba el Arosa a O Couto y viendo la clasificación, podría pensarse que los tres puntos se quedaban en casa. Cierto que los de Vilagarcia no han perdido ninguno de los tres partidos que disputaron como visitantes, y también que los de Jorge Cuesta tuvieron, sobre todo en el tramo final, ocasiones para marcar, pero no lo lograron y el partido terminó como empezó, con empate a cero goles. Lo mejor para los azulones es que se mantienen en puestos de promoción de ascenso y volvieron a mantener la portería a cero demostrando una gran solvencia defensiva.

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Precisamente en esa zona está destacando en este comienzo de temporada el defensa lucense Manuel Buide Gilsanz, que llegó esta temporada al equipo ourensano cedido por el CD Lugo, donde pasó prácticamente toda su carrera salvo un año en División de Honor en el Celta. El objetivo, que continúe con su crecimiento. Y por el momento todo va viento en popa porque es uno de los fijos en los onces de Jorge Cuesta. “Estoy muy contento desde que llegué porque todos me acogieron de maravilla y el grupo es muy bueno. La idea era buscar jugar lo máximo posible que al final es lo que cuenta, aprender de una categoría nueva y de compañeros que tienen mucha más experiencia y que me pueda servir para el futuro”, reconoce Manu Buide. También destaca que quizá no contaba de primeras jugar tanto como lo está haciendo: “Cuando llegas nuevo a un equipo siempre lo haces con un poco de incertidumbre de lo que puede pasar. Tenía claro que el objetivo era pelear lo máximo en cada entrenamiento para ganarme un puesto y, a partir de ahí, todos los minutos que me de el técnico serán bienvenidos para tratar de hacerlo lo mejor posible y seguir jugando”.

El inicio de liga ha sido muy bueno, y somos conscientes de que tenemos equipo para poder competir con cualquiera

Sobre su equipo, el Ourense CF, afirma: “El inicio de liga ha sido muy bueno, y somos conscientes de que tenemos equipo para poder competir con cualquiera. Se trata de mantenerlo para estar lo más arriba posible. Sabemos que esta es una categoría muy igualada con muy pocas diferencias, todos los equipos te complican la vida, por eso es importante sumar todas las semanas y con el paso de las jornadas ya veremos donde nos va situando la clasificación”.

Para muestra el último choque ante un Arosa en descenso que se llevó un punto. “Bueno, era un derbi. Ellos tienen buenos jugadores que igual están pagando un poco la novatada en la categoría, pero pienso que hicieron un buen partido y debemos darle valor al punto conseguido. Mantenemos la portería a cero y seguimos sumando que es importante. Esto acaba de empezar, únicamente van cinco partidos, pero estamos en puestos de promoción. Solo hemos perdido un partido y porque nos quedamos con un jugador menos a los diez minutos. El equipo está respondiendo muy bien”. Y termina hablando de su Lugo que va como un tiro en Primera RFEF: “No me sorprende porque conozco la calidad que tienen y lo están demostrando. Ojalá lo logren mantener”.