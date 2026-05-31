La marea roja de la UD Ourense se empieza a notar en Cuenca

No hay distancia que valga cuando se habla de sentimientos. Los aficionados de la UD Ourense empiezan ya a dejarse notar en Cuenca, en las horas previas al duelo ante el Conquense que arrancará a las 19:00 y que puede valer un histórico ascenso. El grueso del grupo llegará en los tres autobuses fletados, pero la avanzadilla ya se ha dejado notar a lo largo de la mañana tras llegar en coches particulares o trenes. "Tengo amigos aquí y ya vine el sábado para hacer un poco de turismo antes del partido", comenta un aficionado rojillo que, junto a su hijo, mata el calor en una céntrica terraza.

En la Estación madrileña de Chamartín, no faltaron camisetas y bufandas de la UD Ourense, con las autoridades provinciales y municipales presentes.

La marea roja se va juntando. Más de 300 fieles estarán en las gradas de La Fuensanta dejándose la voz. Y guardando una poca por si la jornada acaba con celebración.