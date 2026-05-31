Cuenca, un buen lugar para que la UD Ourense logre subir a Primera Federación

No va más. La UD Ourense está a 90 minutos de hacer historia y conseguir el ascenso a Primera Federación, para ello tiene que mantener o ampliar el 1-0 del encuentro de ida frente al Conquense.

Tras una semana convulsa por la resolución del Juez Único de Competición de Competiciones no Profesionales de la RFEF que modifica la clasificación final del Grupo I y desciende al equipo rojillo al cuarto lugar de la clasificación, por lo que, en caso de que el Conquense iguale el tanto de ventaja de la ida, la UD Ourense perdería la opción de ascender en la tanda de penaltis y sería el Conquense el equipo que ascendería.

Una circunstancia que modifica el escenario para el encuentro de este domingo en La Fuensanta y en el que los unionistas no estarán solos, ya que más de 300 aficionados se desplazarán en los tres autobuses puestos de forma gratuita por la Diputación, además, de los particulares que llegarán en coche y en tren. Enfrente, estarán los cerca de 7.000 seguidores del Conquense que buscan darle la vuelta a una eliminatoria muy intensa.

En el apartado deportivo, la UD Ourense realizó el sábado, por la mañana, una suave sesión en Albán (Coles) después de una semana en la que también se ejercitaron en O Couto y en el Miguel Ángel-Os Remedios. El técnico unionista Borja Fernández tiene las mismas bajas que la semana pasada. Los lesionados de larga duración, Manu Vizoso, Noel Cabanas, Jaichenco y Viti; y el sancionado Pol Bueso. Todos ellos han viajado a Cuenca para arropar a sus compañeros en una convocatoria en la que también están los juveniles Roi Currás y Mauro.

Viaje en avión y bus

Después de comer, los rojillos emprendieron viaje a Vigo y desde allí fueron en avión hasta Madrid, donde tomaron un autobús a Guadalajara. Tras hacer noche allí, se desplazarán esta mañana hasta Cuenca.

En el bando contrario, el técnico del Conquense, Róber Gutiérrez, no podrá contar con Kyriazis y Peña, lesionados de larga duración. En cambio, sí que le volverá a dar minutos a Mario Rodríguez, ya totalmente recuperado y que jugó la pasada jornada en O Couto.

Todo está preparado para un encuentro que puede ser histórico para una UD Ourense que hace tan solo cuatro años estaba en Preferente Futgal y que quiere llegar al tercer escalón del fútbol español.