Martín Lamelas lleva al Arenteiro hasta el triunfo ante el Celtiga (2-0)

El Arenteiro sumó una importante victoria ante el Céltiga en Espiñedo, por dos goles a cero, la segunda consecutiva, que le aleja de los puestos de descenso.

El partido tuvo un protagonista destacado, que no fue otro que el delantero verde Martín Lamelas, autor de los dos goles que le dieron la victoria a su equipo. Antes de todo eso, el conjunto de Espiñedo planteó un partido en el que le dejó la pelota al Céltiga, se dedicó a esperarle atrás para tratar de sorprenderles a la contra.

El planteamiento fue muy efectivo, y aunque el conjunto isleño llevaba el dominio del encuentro, salvo dos remates del veterano Gastón Cellerino, que se marcharon fuera, poco más peligro crearon. Por su parte, los de Marc Vidal, en una de las pocas llegadas a la portería de Guille López consiguieron abrir el marcador. Fue en el minuto 40, tras un saque de esquina que despejó el portero visitante, la pelota le cayó a Martín Lamelas que golpeó al palo derecho y logró el primer tanto del partido.

La segunda parte transcurrió por los mismos derroteros, si acaso con más dominio visitante y ocasiones más claras, pero sin acierto. Por su parte, los verdes salieron mejor y también tuvieron sus llegadas. La primera fue visitante con un remate de Abalo que se le marchó fuera en el minuto 50.

Aunque en el 58, en la primera llegada, Martín Lamelas, tras una buena contra de Willians superó al meta visitante y puso el 2-0. En el 69 pudo marcar el Céltiga, pero el remate de Rial desde medio campo lo devolvió el larguero y en el 75 un nuevo remate de Gastón Celerino, de cabeza también lo devolvió el larguero.

También el Arenteiro tuvo otra muy clara en el 80, pero el remate de cabeza de Ocampo, otra vez tras falta de Lamelas, también lo devolvió el larguero. Al final, tres puntos muy importantes para alejarles del descenso en un partido en el que los de O Carballiño fueron muy serios en la parcela defensiva y aprovecharon bien las ocasiones en la zona de ataque.