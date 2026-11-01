El Arenteiro recibe al Céltiga, rival directo por la salvación

El Arenteiro vuelve a Espiñedo para este domingo al mediodía enfrentarse al Céltiga. Lo hace luego de sumar tres puntos importantes la pasada jornada en tierras coruñesas ante el Montañeros por 0-2. Ahora quieren repetir en su campo y dar una alegría a sus aficionados.

Para el partido , el técnico verde Marc Vidal tiene las bajas de Samu Santos, que dejó el equipo esta semana y se incorporó al Auriense y Rafail, que sigue lesionado. Las buenas noticias son el regreso del delantero Gabi, ya recuperado de sus molestias en el cuádriceps y Adri Rodríguez, ausente la última jornada por motivos personales.

El entrenador de los de Espiñedo reconoce: “El equipo llega bien porque la victoria da alegría, confianza y quita presión. Ahora toca hacerla buena ganando en casa, dónde solo logramos un triunfo y darle una alegría a nuestra afición”.

Del partido, asegura: “Seguro que volverá a ser complicado como ya lo vemos todas las semanas. Es una liga muy igualada, no hay ningún rival fácil y a todos los equipos les cuesta mucho sacar los partidos adelante”.

Analizando más a su oponente, dice: “Es un equipo agresivo, que sabe muy bien a lo que juega y que tiene un poco de todo, jugadores de calidad y también otros de mucho trabajo, que además sabe adaptarse muy bien a los rivales que tiene enfrente. Debemos tener claro lo que somos, un equipo para jugar replegados, estar arropados y solidarios y buscar las contras, porque tenemos jugadores rápidos en bandas”.

Espiñedo; 12:00 horas.