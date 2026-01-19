El Maside vence al Maceda bajo el efecto Mindo Surribas (3-1)

El Maside saca la cabeza del agua merced a su valiosa victoria por 3-1 ante el Maceda que le permite al equipo de Mindo Surribas salir del descenso directo.

El comienzo del partido estuvo marcado por muchas impresiciones, sin apenas ocasiones, con tiros desde fuera del área como único argumento ofensivo de ambos. Sin embargo, los anfitriones echaron mano de la estrategia con una falta que terminó Naym a las manos del portero y otra de Izan que tiro al cuerpo de Ismael.

En los últimos minutos, llegaron los dos primeros goles. El 1-0 se gestó al recibir Oliver un balón filtrado que, llegando hasta el fondo y cuyo centró atrás lo remató Esteban solo delante del cancerbero. A la salida del saque de centro llegó el empate de los macedanos, al conectar de cabeza Mario en el corazón del área estableciendo el 1-1.

En la reanudación se pudo observar a un Maceda más asentado y dando sensación de más peligro sobre la portería local, pero sin crear oportunidades de riesgo para Pachi.

Sin embargo, volvería el Maside a ponerse por delante en el marcador. Una indecisión de los centrales a la altura del medio campo lo robó Oliver que se marchó solo para definir ante la salida del cancerbero y de esa manera poner el 2-1.

A partir de entonces los masidaos se hicieron dueños del encuentro y generaron ocasiones, como la que tuvo Álex Bardelás, cuyo remate cruzado se estrelló en el palo, terminando la pelota en las manos de Ismael.

La perseverancia de los dueños de casa encontró su premio antes del último cuarto de hora cuando Álex Bardelás pilla un esférico a espalda de la defensa y cuyo posterior centro lo remata de tiro cruzado Izan ante el portero para el definitivo 3-1 ante un Maceda que lo busco con balones bombeados.