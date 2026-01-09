Mindo Surribas, técnico del Maside: “Esta es mi segunda casa”

Mientras todavía hay algún club que no termina de resolver la llegada de un nuevo entrenador, el Maside ya encontró a Mindo Surribas para sustituir a Jacobo Rodríguez en lo que resta de la competición y pelear por lograr la permanencia en la máxima categoría del fútbol provincial. El veterano técnico, que la pasada temporada había cerrado una larga y positiva etapa al frente del Sporting Caballiño, reconoce que “no me lo había ni planteado volver este año, pero al final surgió así y cuando las cosas van mal en los equipos, suelen buscar un cambio”.

De esta manera se produce un nuevo desembarco en el cuadro masidao, al que conoce sobradamente. “Allí estuve años como jugador y luego como entrenador y se puede decir que es como mi segunda casa. En medio de las fiestas me llama el presidente, hablamos y me dijo que quería pegarle un cambio al equipo. Al final me convenció”.

La única referencia de haber visto en acción al Maside “fue en el partido ante el Sporting Carballiño que jugaron en Salamonde. Creo que tenemos buen equipo, una plantilla larga, algo que quizás pecaban estos últimos años de ser corta, y pienso que hay mimbres para poder salir de ahí, pero al final hay que demostrarlo en el campo, no vale solo con la apariencia”.

Lo cierto es que Mindo Surribas coge un equipo ubicado en el último lugar, pero a tan solo tres puntos de salir del descenso directo, aunque recuerda “que tuve una época con el Arenteiro, en la Preferente, donde al cabo de la primera vuelta íbamos últimos o penúltimos, pero después de eso, en los años que entrené en Segunda y Primera futgal nunca me tocó esa angustia de estar en el último lugar en la tabla, pero tenemos potencial para salir de ahí”.

Ya tuvo una primera toma de contacto con la plantilla:: “A excepción de cuatro o cinco jugadores, todos estuvieron conmigo en algún momento, nos conocemos y eso es una gran ventaja. Esta situación se puede revertir, hay tiempo, ya que estamos a una victoria de la salvación y esta semana tenemos un enfrentamiento directo, no a vida o muerte, pero sí un poquito clave intentando conseguir algo positivo contra el Antela B”.

Ocho partidos en casa

Otro de los aspectos a tener en cuenta por parte del técnico Mindo Surribas es que en los próximos dos meses el Maside jugará los próximos ocho como local de manera consecutiva, debido a que en su momento el campo del Outeiro Grande se encontraba en obras en lo que respecta a la mejora de superficie sintética del terreno de juego: “Esta situación tenemos que aprovecharla y hacernos fuertes en casa”.