Mauro Dorado, del Celanova: “San Rosendo debe ser un fortín”

Después de diez partidos sin ganar, el Sporting Celanova rompió la mala racha al vencer 3-0 al Alertanavia. Uno de los jugadores más destacados del encuentro fue el lateral derecho, Mauro Dorado (Celanova, 2004), que cumple su tercera temporada en San Rosendo tras pasar por la base del Pabellón y el Ourense CF.

Dorado es consciente de que “era un partido muy importante, ya que nos medíamos a un rival directo en la lucha por la permanencia, por lo que conseguir la victoria y además con ese resultado, nos viene muy bien anímicamente. No empezamos bien y al pasar de línea de cuatro a cinco atrás con Rivera como tercer central, el equipo mejoró y tuvimos más solvencia y fuerza. Además, arriba tenemos a jugadores de mucha calidad y eso se notó porque supieron aprovechar los espacios”.

También le da importancia a que el triunfo haya sido en casa: “En esta categoría, ningún equipo le está poniendo las cosas fáciles a nadie, por lo que marcar tres goles tiene mucho valor, además, fue delante de nuestra gente y eso es muy importante para enganchar a la afición y para que vuelva a creer”.

Con relación a los motivos por los que el Celanova llevaba diez encuentros sin vencer, Mauro Dorado piensa que “tuvimos muchas lesiones y además de jugadores importantes, sobre todo en la parte defensiva. Eso hizo que algunos futbolistas tuvieran que jugar fuera de posición y eso nota. A eso hay que añadirle que en algún partido considero que tuvimos mala suerte, también es cierto que hubo algunos que los perdimos porque nos lo merecíamos”.

El joven defensor es de Celanova, por lo que para él es un “orgullo poder jugar en el equipo de mi villa, ya que aquí todo el mundo me conoce y se da la casualidad que juego con amigos con los que llevo compartiendo vestuario toda la vida como Diego Rivera, Adrián Mociño o Iago Rizos. Es un privilegio poder jugar con compañeros que además son mis amigos y con los que voy a tomar algo”.

También le hace mucha ilusión el hecho de que “cuando estoy en la calle y vienen los niños a chocarte la mano, la verdad es que para mí es la "hostia". Lo que vivimos en la fase de ascenso es indescriptible, todo el pueblo estaba enganchado y cuando saltaba a San Rosendo me quería comer el campo. Llevo toda la vida yendo a ver al Celanova porque jugaba mi primo y recuerdo como hace unos años solo había 50 o 60 personas, en cambio, ahora hay muchísima gente y todo el mundo está animando y contento, y eso para mí ya es una alegría”.

Segunda vuelta

Apenas se llevan disputados tres partidos de la segunda vuelta y los de Ángel Mociño están a cinco puntos de la salvación. Dorado tiene claro que “tenemos las capacidades suficientes para conseguir la permanencia, tenemos que creer en ello hasta el último momento, queda prácticamente toda la segunda vuelta y por San Rosendo pasarán la mayoría de los rivales directos, por lo que tenemos que hacer de nuestro campo un fortín. Ahora bien, también nos hará falta sumar fuera y lo vamos a dar todo para conseguirlo. Entre todos conseguiremos el objetivo”.