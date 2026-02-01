El Sporting Celanova golea al Alertanavia y vuelve a sonreír (3-0)

FIN A LA RACHA SIN GANAR

Los de Ángel Mociño ganaron después de diez encuentros y recuperan la confianza, aunque siguen en zona de descenso

Adrián Mociño pugna por un balón con Berto. | José Paz

Después de diez partidos, el Sporting Celanova se reencontró con la victoria tras golear 3-0 al Alertanavia en un partido en que arrancó muy mal. Durante los primeros 20 minutos, los vigueses tuvieron hasta tres ocasiones claras para adelantarse en el marcador, pero Tielas, Javi Nogueira y Berto se encontraron con un soberbio Borja Suárez. En el ecuador del primer tiempo, el técnico local, Ángel Mociño, decidió pasar a Rivera al centro de la defensa y colocar por dentro a Javi Gallego para igualar el 3-5-2 con el que jugaron los visitantes. La modificación táctica sirvió para que los celanovenses pasaran a dominar el encuentro y a generar situaciones de peligro.

A la media hora llegó el primer tanto. Alberto Blanco, que completó un gran encuentro, presionó la salida de balón de Mario y lo robó para asistir a Joni, que no perdonó ante Juan. Antes de que finalizara el primer tiempo, Joni y Alberto Blanco dispusieron de sendos mano a mano con el portero del Alertanavia que no supieron aprovechar.

Tras el paso por la caseta, continuó el mismo decorado y el Celanova se sentían muy cómodo buscando la espalda de la defensa adelantada de los vigueses. A los 63 minutos, una transición de Joni derivó en un pase entre líneas a Javi Gallego, que definió de tiro raso bajo las piernas de Juan para hacer el 2-0. Poco después, llegó la sentencia. Alberto Blanco recogió un balón en la izquierda y finalizó con un disparo cruzado que llevó la tranquilidad a San Rosendo.

Con este triunfo, el Celanova le gana el gol average al Alertanavia y se pone a cinco de la salvación.

Ficha técnica

Sporting Celanova:

Borja Suárez; Santi Granja, Alberto Nóvoa, Rivera, Joni (Brais Pérez, min.87), Javi Gallego (Emmanuel, min.87), Alberto Blanco (Rizos, min.73), Adrián Mociño, Mauro Dorado, Unai y Manu (Mauro Mociño, min.83).

CP Alertanavia:

Juan; Mario, David, Berto, Javi Nogueira, Tielas (Serra, min.71), Lourido (Dani, min.46), Corbi (Nico, min.78), Pedro (Pepo, min.60), Diego (Joel, min.46) y Aarón Domínguez.

Goles:

1-0, Joni (min.29).

2-0, Javi Gallego (min.66).

3-0, Alberto Blanco (min.69).

Árbitro:

Álvaro Solla Montes (A Coruña). Amonestó al entrenador visitante Andrés Calderón en el minuto 62.

