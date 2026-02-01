El Sporting Celanova golea al Alertanavia y vuelve a sonreír (3-0)
FIN A LA RACHA SIN GANAR
Los de Ángel Mociño ganaron después de diez encuentros y recuperan la confianza, aunque siguen en zona de descenso
Después de diez partidos, el Sporting Celanova se reencontró con la victoria tras golear 3-0 al Alertanavia en un partido en que arrancó muy mal. Durante los primeros 20 minutos, los vigueses tuvieron hasta tres ocasiones claras para adelantarse en el marcador, pero Tielas, Javi Nogueira y Berto se encontraron con un soberbio Borja Suárez. En el ecuador del primer tiempo, el técnico local, Ángel Mociño, decidió pasar a Rivera al centro de la defensa y colocar por dentro a Javi Gallego para igualar el 3-5-2 con el que jugaron los visitantes. La modificación táctica sirvió para que los celanovenses pasaran a dominar el encuentro y a generar situaciones de peligro.
A la media hora llegó el primer tanto. Alberto Blanco, que completó un gran encuentro, presionó la salida de balón de Mario y lo robó para asistir a Joni, que no perdonó ante Juan. Antes de que finalizara el primer tiempo, Joni y Alberto Blanco dispusieron de sendos mano a mano con el portero del Alertanavia que no supieron aprovechar.
Tras el paso por la caseta, continuó el mismo decorado y el Celanova se sentían muy cómodo buscando la espalda de la defensa adelantada de los vigueses. A los 63 minutos, una transición de Joni derivó en un pase entre líneas a Javi Gallego, que definió de tiro raso bajo las piernas de Juan para hacer el 2-0. Poco después, llegó la sentencia. Alberto Blanco recogió un balón en la izquierda y finalizó con un disparo cruzado que llevó la tranquilidad a San Rosendo.
Con este triunfo, el Celanova le gana el gol average al Alertanavia y se pone a cinco de la salvación.
Ficha técnica
Sporting Celanova:
Borja Suárez; Santi Granja, Alberto Nóvoa, Rivera, Joni (Brais Pérez, min.87), Javi Gallego (Emmanuel, min.87), Alberto Blanco (Rizos, min.73), Adrián Mociño, Mauro Dorado, Unai y Manu (Mauro Mociño, min.83).
CP Alertanavia:
Juan; Mario, David, Berto, Javi Nogueira, Tielas (Serra, min.71), Lourido (Dani, min.46), Corbi (Nico, min.78), Pedro (Pepo, min.60), Diego (Joel, min.46) y Aarón Domínguez.
Goles:
1-0, Joni (min.29).
2-0, Javi Gallego (min.66).
3-0, Alberto Blanco (min.69).
Árbitro:
Álvaro Solla Montes (A Coruña). Amonestó al entrenador visitante Andrés Calderón en el minuto 62.
