El Sporting Celanova golea al Alertanavia y vuelve a sonreír (3-0)

Después de diez partidos, el Sporting Celanova se reencontró con la victoria tras golear 3-0 al Alertanavia en un partido en que arrancó muy mal. Durante los primeros 20 minutos, los vigueses tuvieron hasta tres ocasiones claras para adelantarse en el marcador, pero Tielas, Javi Nogueira y Berto se encontraron con un soberbio Borja Suárez. En el ecuador del primer tiempo, el técnico local, Ángel Mociño, decidió pasar a Rivera al centro de la defensa y colocar por dentro a Javi Gallego para igualar el 3-5-2 con el que jugaron los visitantes. La modificación táctica sirvió para que los celanovenses pasaran a dominar el encuentro y a generar situaciones de peligro.

A la media hora llegó el primer tanto. Alberto Blanco, que completó un gran encuentro, presionó la salida de balón de Mario y lo robó para asistir a Joni, que no perdonó ante Juan. Antes de que finalizara el primer tiempo, Joni y Alberto Blanco dispusieron de sendos mano a mano con el portero del Alertanavia que no supieron aprovechar.

Tras el paso por la caseta, continuó el mismo decorado y el Celanova se sentían muy cómodo buscando la espalda de la defensa adelantada de los vigueses. A los 63 minutos, una transición de Joni derivó en un pase entre líneas a Javi Gallego, que definió de tiro raso bajo las piernas de Juan para hacer el 2-0. Poco después, llegó la sentencia. Alberto Blanco recogió un balón en la izquierda y finalizó con un disparo cruzado que llevó la tranquilidad a San Rosendo.

Con este triunfo, el Celanova le gana el gol average al Alertanavia y se pone a cinco de la salvación.