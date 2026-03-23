El Barco sueña tras ganar el derbi a la UD Barbadás (2-0)

El Barco confirmó su espectacular reacción en la segunda vuelta y selló de forma virtual la permanencia tras imponerse por 2-0 a la UD Barbadás en Calabagueiros. Todo en una jornada donde acudieron al estadio cerca de 2.000 espectadores. El conjunto local suma así 24 de los últimos 27 puntos en juego, una racha sobresaliente que le permite soñar con los puestos de promoción de ascenso, que ahora están a dos puntos de distancia.

El encuentro arrancó espeso, sin apenas ritmo ni fluidez por parte de ninguno de los dos equipos. El Barco llevó la iniciativa desde el pitido inicial, adueñándose del balón y tratando de instalarse en campo rival, pero su juego resultó lento y carente de profundidad. Los visitantes, por su parte, tampoco propusieron un partido de ritmo alto ni mostraron ambición con balón, limitándose a guardar el orden y a contemporizar el juego, lo que contribuyó a un primer tiempo plano y con pocas emociones.

Aun así, el Barco apenas pasó apuros. Más allá de una acción aislada del Barbadás, sin demasiado peligro real, el cuadro visitante no logró inquietar la portería de Imanol. La acción más destacada de la primera mitad llegó en forma de polémica, con un gol anulado al Barco que generó protestas tanto en el banquillo como en la grada. La jugada, muy ajustada, dejó la impresión de que el tanto podía haber sido legal. Sin mucho más que reseñar, el choque se fue al descanso con un 0-0 que reflejaba fielmente lo visto sobre el césped.

El paso por vestuarios sí cambió el guion del partido. Los cambios le dieron otro aire al Barco, que salió con mayor intensidad, más verticalidad y una actitud claramente más decidida. En los primeros compases del segundo tiempo se vio la mejor versión de los locales, que lograron encerrar al Barbadás y generar varias ocasiones de peligro, esta vez sí con continuidad.

En ese contexto de dominio llegó el 1-0: Ariel, en el minuto 64, firmó una gran jugada individual, sacándose de encima a su par y definiendo con acierto para batir Borja Atanes. El tanto hacía justicia a lo que se estaba viendo en ese tramo del encuentro. Poco después, Miguel Freiría estuvo muy cerca de ampliar la ventaja con un disparo que se estrelló en el palo, dejando la sensación de que el partido podía quedar encarrilado.

Sin embargo, cuando parecía que el Barco tenía el duelo bajo control, volvió a bajar el ritmo de forma notable y optó por replegarse, quizá de manera prematura. Ese paso atrás no fue del todo ordenado, lo que generó ciertos desajustes y permitió al Barbadás ganar metros y asomarse tímidamente al área rival. Aun así, los visitantes no tuvieron la claridad ni la profundidad necesarias para someter de verdad a los jugadores de Agustín Ruiz, que, pese a todo, lograban mantener la ventaja sin excesivos sobresaltos.

En los minutos finales, el partido se abrió, con más llegadas al área rival. El Barco encontró opciones para sentenciar a la contra, y en una de ellas Sidi dispuso de una clara ocasión tras un centro de Diego Santín, pero la jugada quedó invalidada por fuera de juego.

Ya en el tiempo añadido llegaría la acción definitiva: en un tiro lateral del propio Santín, el portero Borja Atanes no logró blocarlo, dejando el esférico muerto y Brian Castro, muy atento, aprovechó el regalo para empujar a la red en 95 y poner el 2-0, sentenciando el derbi que hace soñar al Barco, que visitará el próximo fin de semana al Vilalbés y hunde un poco más al Barbadás, que recibe al Boiro.

Ficha técnica CD Barco: Imanol, Marcos Vilachá, Konaté, Raúl Paz, Óscar Martín (Brian Castro, min. 81), Noel, Miguel Freiría, Ariel (Diego Santín, min. 60), Juanma Justo (Sidibé, min. 60), Rabil, Brian Bailón. UD Barbadás: Borja Atanes, Pablo Corzo, Infamara, Nespereira, Rober, Pablo Ruíz, Simón (Adri Presas, min. 68), Kevin (Isma, min. 27), Poch, Mano Tata (Iker, min. 46), Álvaro (Cougil, min. 78). Goles: 1-0, Ariel, minuto 64. 2-0 Brian Castro, minuto 95. Árbitro: Gustavo Vidal de Santiago de Compostela. Tarjetas amarillas a Ariel por el Barco y Pablo Ruíz por el Barbadás. Incidencias: Encuentro disputado en Calabagueiros ante 2000 espectadores.