Mella, la gran amenaza para el Antela en la final por el ascenso

La gran amenaza que tiene el Antela en la final por el ascenso a Tercera contra el San Tirso es el delantero Rafa Mella (A Coruña, 1991). En el encuentro de ida (0-0), el jugador más peligroso de los verdes fue el exfutbolista del Arenteiro, que estrelló el balón en el larguero en la ocasión más clara de los suyos. Mella reconoce que “para nosotros es un resultado muy bueno, ya que el objetivo era salir vivos de allí y que la eliminatoria se decidiera en nuestro campo y con nuestra gente. Creo que salimos muy bien en la primera parte, sin prisa y sin cometer errores e intentando aprovechar alguna ocasión que tuviésemos. Fue un partido bastante cerrado y con pocas ocasiones, es verdad que ellos tuvieron un par de ellas en la segunda parte y la que tuve yo de libre directo”.

El ascenso se jugará en el campo de O Monte, que es sintético y que tiene unas dimensiones de 96x55, más pequeño que A Moreira, que mide 103x65. “Los equipos que tenemos un campo pequeño y de otra superficie (sintético), siempre que reciben a un equipo como el Antela, que viene de un campo más grande y de hierba, suelen sufrir mucho en esos campos, ya que no están habituados y el fútbol que se practica es más directo y de segunda jugada”, comenta Mella.

En cuanto al partido, es consciente de que “es la final de las finales, no hay más. Esta semana trabajaremos con el cuerpo técnico sobre el planteamiento, pero tenemos muy claro que hay que salir a por todas. San Tirso es un pueblo pequeño y toda la gente está volcada y a expensas de lo que pasa con el equipo; da gusto estar en un sitio así. La comunión entre afición y jugadores es muy buena y estoy seguro que el partido del sábado va a ser un espectáculo”.

Tanto el Antela como el San Tirso no han estado nunca en Tercera Federación, por lo que “es el partido más importante de la historia del San Tirso y creo que para el Antela, también. Es verdad que hace dos años jugamos la Copa del Rey ante el Espanyol y que hace una semanas ganamos la Copa de A Coruña en Riazor, pero ascender a Tercera es diferente, ya que sería jugar, mínimo, una temporada completa en la máxima categoría del fútbol gallego”.

Mella es un atacante con amplia experiencia en Segunda División B y en febrero regresó a su A Coruña natal para marcar la diferencia e “intentar ayudar al San Tirso a subir a Tercera, que para eso vine. Me encuentro muy bien después de dos meses jugando con regularidad”.

En la temporada 2022-23 militó en el Arenteiro, donde logró el ascenso a Primera RFEF: “Hace poco estuve pasando un fin de semana en Carballiño, ya que hice amistad con mucha gente de la villa. Es uno de los sitios donde estuve más a gusto y me da mucha pena en la situación en la que están. Ojalá que se puedan solucionar las cosas, les deseo lo mejor”.