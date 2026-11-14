El Mérida hunde un poco más a la UD Ourense (1-3)

El Mérida sentenció a una débil UD Ourense en apenas cuarenta y cinco minutos y reabrió todas las heridas pasadas en un equipo que no logra ser estable y competitivo, de forma regular, hundiéndose un poco más, a nivel clasificatorio, en su condición de colista.

Se esperaba que la buena imagen y la competitividad mostrada por el equipo de Agustín Ruiz ante el Pontevedra se mantuviese con mejor resultado ante el Mérida, pero tanto el inicio de partido, concediendo una clara ocasión de gol en un centro sin rematador en el área pequeña, como en el desarrollo de todo el primer tiempo. El equipo rojillo adoleció de capacidad competitiva, mostró una alarmante fragilidad defensiva y se hundió cuando recibió el primer gol en contra, quedando sin opción de competir por el resultado en el segundo tiempo.

Y todo pudo quedar resuelto en el primer cuarto de hora porque Vizoso se convirtió en el mejor defensa saliendo en los balones en profundidad que desarbolaron a la defensa rojilla y con un paradón a Doncel. Pero tras el primer arreón del equipo emeritense con dos puñales en ataque como Kone y Hallsson y dos estiletes en banda como Doncel y Sandoval, llegó un período de asentamiento del equipo unionista que parecía controlarlo y hasta amenazar cuando Ferreiro encontraba espacio entre líneas, todo ello culminado con una jugada espectacular individual de Xabi Domínguez por banda, cuyo remate se fue escorado por poco en lo que supuso el punto de inflexión definitivo al partido y al resultado del mismo.

Del posible 1-0 se pasó a la desconexión absoluta del equipo de Agustín Ruiz, que recibió tres goles en nueve minutos y el tercero al filo del descanso, todos ellos tras un mal posicionamiento defensivo, balones a la espalda de la defensa o un mal despeje en área de un centro. Hallsson, Sandoval y Kone pusieron el punto y final al partido con un 0-3 con el que se llegó al intermedio del choque y un segundo tiempo difícil para jugadores y aficionados rojillos con otra derrota consumada.

Lo mejor de la segunda parte fue la imagen del equipo, que buscó meterse en el partido. Domó el choque porque el Mérida se echó atrás, pero volvió a faltar claridad y lucidez en ataque para generar ocasiones. Ferreiro estuvo voluntarioso, Xabi Domínguez marcó un gran gol aprovechando un mal despeje de la defensa emeritense y Jansonas volvió a dar muestras que merece más minutos, aunque sigue sin disponer de ellos. La conclusión final fue otra derrota y sensaciones negativas.