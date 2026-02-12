Miguel Peral, jugador de preferente: “En Arnoia estoy disfrutando mucho”

Uno de los jugadores que más está creciendo esta temporada en el Arnoia es Miguel Lorenzo Peral (Verín, 2001), quien cumple su primera temporada en A Queixeira. Peral, que en Preferente Futgal ha defendido los colores de Velle, Antela y Verín, arrancó la liga desde el banquillo, pero pronto se hizo indiscutible para el técnico Manel Vázquez y ya lleva cuatro goles.

“Estoy muy contento en Arnoia, intento ayudar al equipo donde sea y siempre soy positivo. Con la confianza que me está dando el míster y el trabajo de los compañeros, me siento bastante cómodo y la verdad es que este año estoy más tranquilo y puedo disfrutar del fútbol. Al tener confianza, soy capaz de hacer cosas que cuando uno tiene menos minutos, no se atreve. Esta temporada está saliendo el fútbol que llevo dentro”, comenta Peral.

En lo que va de liga, ha jugado en las dos bandas, como mediapunta e incluso como delantero. El verinense sostiene que “estoy a la disposición de lo que diga el míster, donde me diga que juegue, lo intentaré hacer lo mejor posible. Manel es un entrenador súper exigente, que se prepara muy bien los partidos y que es capaz de sacar lo máximo de cada jugador, tanto en los entrenamientos como en los partidos, donde está muy activo y te sientes respaldado. Todo ello provoca que estemos enchufados y no nos relajemos, porque si lo hacemos, no jugamos, independientemente del jugador”.

Peral, que acumula 16 titularidades consecutivas, analiza el empate conseguido ante el Lemos (0-0) en A Pinguela: “Creo que el resultado es justo, ya que ellos tuvieron ocasiones para poder ganar, pero nosotros también disfrutamos de las nuestras. Si llegamos a haber estado un poco más acertados, pudiéramos haber ganado”.

En cuanto a los errores arbitrales de los últimos encuentros, Peral no se muerde la lengua y apunta que “ante el Lemos nos volvieron a perjudicar con el tema de los fueras de juego, ya van tres jornadas seguidas y parece que esas jugadas siempre van para el mismo lado y no para el nuestro”.

En cuanto a llevar siete partidos sin conocer la victoria (cuatro victorias y tres empates), el “16” del Arnoia sostiene que “nos hemos enfrentado a equipos llamados a luchar por el ascenso y sí que es cierto que tuvimos tres partidos seguidos en casa, de los cuales contra el Porriño no estuvimos acertados, pero frente al Villalonga y al Atios, deberíamos haber ganado y empatado, pero las acciones de arbitraje lo impidieron. El trabajo y el buen hacer se ve en el campo, lo externo no lo podemos controlar”.

“Gran primera vuelta”

El Arnoia está a solo dos puntos de la zona de play off, por lo que Peral pone en valor “la temporada que estamos completando, ya que la categoría es muy complicada y hay equipos que tienen un presupuesto enorme y nosotros fuimos capaces de completar una gran primera vuelta. Para mí la clave de la buena trayectoria del equipo es lo unido que está el grupo, no debemos olvidar como hubo varios partidos en los que teníamos muchos lesionados y no podíamos completar ni la convocatoria”.