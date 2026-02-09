Solo faltaron los goles entre el Atlético Arnoia y el club Lemos (0-0)

El Atlético Arnoia saldó su visita al campo de A Pinguela con un empate sin goles, un buen punto para los de Manel Vázquez ante un aspirante a la zona noble esta temporada. El partido tuvo un buen nivel, con alternancia en el dominio y ocasiones para ambos. Solo faltaron los goles en un duelo emocionante e intenso entre dos equipos que pusieron juego y oportunidades que ninguno supo transformar.

Solo se llevaba jugado un minuto cuando llegó la primera ocasión del Arnoia. Balón en largo de Manu Blanco a Charly, que golpea raso pegado al palo y el meta local envía a córner con dificultades.

El Lemos dominaba a través de la posesión, pero sin crear claras opciones de gol ante un Arnoia que presionaba en el centro para salir a la contra. En un robo, Veloso centró al área y Raúl Gallego remató flojo a las manos del portero.

El Lemos se estiró y tuvo dos llegadas peligrosas. En una falta lateral, un centro desde la izquierda lo remató Fito Periale fuera en dos ocasiones, en los minutos 38 y 40.

Antes del descanso la tuvo el Atlético Arnoia. Ocasión de Gabri, que recoge un rechace al borde del área y su disparo se va rozando el larguero. Fue la última llegada con peligro del primer tiempo.

No cambió la tónica tras el descanso. El Lemos tuvo la primera opción en el minuto 58, en un remate de Aissa de cabeza a centro de Guitián que detuvo Borja sin demasiados problemas.

El conjunto monfortino conservaba la posesión del balón, pero le costaba superar las líneas defensivas de un Atlético Arnoia que defendió con orden y disciplina. El Lemos llegaba invicto en casa, con nueve partidos como local y un balance de cinco victorias y cuatro empates.

En el tramo final, el encuentro quedó abierto y pudo caer para cualquier lado. Primero avisó el equipo de Manel Vázquez en una contra que acabó con centro al segundo palo y Gabri no logró un remate limpio.

El Lemos empujaba con más corazón que cabeza, sin grandes sobresaltos para un Arnoia que parecía sentirse más cómodo cuanto más se acercaba el final.

En el minuto 87, polémica por un gol anulado a Tumbeiro por un fuera de juego muy riguroso. Es la tercera jornada consecutiva en la que al Arnoia le invalidan un tanto en el tramo final.

Ficha técnica Club Lemos: Losada, Sergi, Aissa, Iñaki, Fito, Adri Díaz, Guitián (Rogerio, minuto 71), Youness (Blanco, minuto 80), Emmanuel (Lamús, minuto 88), Castro e Iker (Luis, minuto 80). Atlético Arnoia: Borja, Martínez, Quintairos, Sandro, Rivero (Viso, minuto 68 (Lotfi, minuto 90), Manu Blanco (Dani, minuto 90), Peral, Raúl Gallego (Tumbeiro, minuto 60), Veloso, Charly (Álex, minuto 60) y Gabri. Árbitro: Dirigió el encuentro Eduardo Rivera, auxiliado por Eduardo Fragueiro y Daniel Millán. Vieron amarilla los jugadores locales Iñaki, Emmanuel y Lamús, así como los visitantes Losada, Charly, Rivero, Manu Blanco yTumbeiro. Incidencias: Partido de la jornada 21 en el Grupo 2 de Preferente Futgal disputado en el campo de A Pinguela.

Ya en el descuento, aún hubo una ocasión más, esta muy clara para los locales. En el 97, tras un córner, Martínez salvó bajo palos.