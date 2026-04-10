Mini Ali estará en Dakar, en los Juegos de la Juventud

La breaker ourensana Alicia Babarro, “Mini Ali”, da un paso más en su sensacional trayectoria deportiva y competirá en los Juegos Olímpicos de la Juventud. La B-Girl del Club Deportivo Da Rúa se convierte en la primera deportista de la Federación Española de Baile Deportivo que participará en unos Youth Olympic Games. “Todavía lo estoy asimilando. Cuando me lo dijeron me emocioné muchísimo, es un premio a todo el trabajo de estos años”, afirmó la ourensana. “Es una oportunidad única para representar a toda la escena del breaking español. Aparte de hacer historia, porque voy a ser la primera representante española de breaking en unos Juegos de la Juventud, es un reto personal y voy a entrenar para hacer el mejor papel posible”, añadió.

Mini Ali, multicampeona de España y actual líder nacional de breaking en categoría B-Youth, está viviendo en este 2026 su gran proyección internacional. El pasado enero participó en Australia en el World Breaking DanceSport Festival de Brisbane, donde firmó una sobresaliente undécima posición en la categoría absoluta.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se disputarán en Dakar (Senegal) entre el 31 de octubre y el 13 de noviembre, son un macroevento que reunirá a cerca de tres mil deportistas de 14 a 18 años en 25 modalidades deportivas.