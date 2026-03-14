Audrey Pascual logra su cuarta medalla en los Juegos Paralímpicos

Audrey Pascual se colgó este sábado la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d`Ampezzo (Italia) en la prueba de eslalon del esquí alpino para deportistas que compiten sentadas, sumando así su cuarta presea en la cita y también la cuarta para España.

La madrileña, de 21 años y actual subcampeona del mundo de esta disciplina, pudo resarcirse de lo sucedido el pasado jueves en el gigante, donde una caída en el tramo final de su primera bajada le privó de poder pelear por un metal y de soñar con el pleno en sus primeros Juegos Paralímpicos.

Sin embargo, la despedida fue con una sonrisa, con un bronce de mucho más valor del que podría parecer en principio porque la disciplina más técnica del esquí alpino, pese a sus dos platas mundiales, se la había resistido este año. "Últimamente estoy atravesando una muy mala racha con el eslalon. No he tenido demasiada oportunidad de entrenarlo, entonces los entrenadores me han dicho antes de bajar que no sobrepensase demasiado las cosas y que sacase el esquí que llevo dentro, que lo sé hacer", recordó Pascual tras su oro del pasado martes en la combinada.

Pascual era la última en salir y tener toda la presión de defender su escasa renta. Un pequeño fallo le privó de haber peleado completamente por el oro y la volvió a situar la cuarta en esta bajada, pero de nuevo supo hacer valer esa ventaja sobre Forster, a la que dejó sin podio por ocho centésimas, casi el mismo margen por el que hace una semana se había quedado con el oro en descenso por delante de la española. Sin embargo, no le dio para batir a Wang y Kiviranta, que no fallaron y fueron oro y plata, con la madrileña quedándose a 35 centésimas de la asiática y también a ocho de la finlandesa.

Con todo, un final bastante feliz para Audrey Pascual en sus primeros Juegos Paralímpicos de Invierno, con sólo 21 años y mucho futuro todavía por delante. La española, que nació con agenesia bilateral, se encumbró entre las mejores deportistas invernales de España, la primera con discapacidad física, hombre o mujer, en subir al podio en este deporte con dos oros, una plata y un bronce.

Además, se marcha de sus primeros Juegos, donde fue la abanderada de la Ceremonia de Inauguración, con la mitad de las medallas que lograron en total los laureados Jon Santacana y Eric Villalón, nueve, y a dos de Magda Amo, a la que igualó con sus cuatro en Milán-Cortina lo que hizo la catalana en Nagano (Japón) en 1998, aunque en su caso todas fueron doradas. En los Alpes Franceses, tendrá la oportunidad de agrandar su historia.

Diploma para María Martín-Granizo

Junto a Audrey Pascual compitió en esta categoría la benjamina de la delegación española, Iraide Rodríguez, de 17 años. La madrileña acabó con buen sabor de boca su participación gracias a un noveno puesto que le hizo soñar con un diploma paralímpico si alguna de sus rivales hubiese fallado.

Sí logró ese valioso y trabajado diploma la segunda más joven del equipo, María Martín-Granizo, que fue octava en el eslalon para deportistas que compiten de pie. La española había tenido opciones de pelearlo en el gigante del jueves, pero se salió en la segunda manga y esta vez pudo desquitarse.

La castellana se posicionó bien para este objetivo tras concluir la primera manga con el octavo mejor tiempo (45.66), con 21 centésimas de ventaja sobre la novena, la alemana Andrea Rofthuss, y a la misma distancia de la séptima, la también germana Anna-Maria Rieder.

En la segunda manga, Martín-Granizo no pudo mantener el nivel y acabó con el mejor noveno registro, mientras que Rofthuss la superaba y le tocaba esperar a que alguien fallase. Lo hizo la favorita al oro, la sueca Ebba Arsjoe, ganadora de tres oros en estos Juegos, pero que cometió un error que le dejó fuera de carrera.

Finalmente, en la categoría para deportistas con discapacidad visual, Alejandra Requesens, acompañada por Victoria Ibáñez como guía, también pudieron acabar las dos bajadas en su segunda prueba en estos Juegos Paralímpicos. Fueron duodécimas en su primera manga (58.55) y defendieron esa posición sin fallos en la segunda.