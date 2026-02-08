Todas la miradas en Albán para el partido entre UD Ourense y Coruxo

Por segunda semana consecutiva, la UD Ourense juega de local, pero no lo podrá hacer en el estadio de O Couto. Las fuertes lluvias durante los últimos días han impedido que los nuevos tepes de césped hayan enraizado bien, por lo que la Xunta de Galicia no dio la autorización para que se pueda disputar el encuentro entre los unionistas y el Coruxo.

Si la semana pasada el “exilio” fue en el Arjiz de Verín, en esta ocasión tocará desplazarse al campo del Albán (Coles), donde entrena el primer equipo los sábados y varios conjuntos de la base. Borja Fernández, técnico de los rojillos, reconoce que “ha sido una medida de última hora y sorprendente, obviamente ha caído mucha lluvia, pero ya no sabemos si es una excusa o es otra cosa, lo que sí está claro es que se podía prever unos días antes, ya que las previsiones meteorológicas están ahí. Avisar tres días antes no es muy normal con los conocimientos que hay ahora. Estamos disconformes con las formas de actuar, pero adaptación. Nos toca jugar en Coles y los tres puntos valen allí lo mismo que en O Couto”.

Con respecto al choque frente a los vigueses, que son cuartos con un punto más que los ourensanos, Fernández comenta que “somos dos equipos muy parejos, creo que allí fue el partido (0-1) en el que más sufrimos nosotros, quizás lo más justo hubiese sido un empate porque ellos en la segunda parte nos apretaron mucho, pero Manu Vizoso estuvo espectacular. Sabemos que tenemos estilos similares, a ambos nos gusta tener el balón y atacar, por lo que será un duelo igualado”.

La única baja de los rojillos es la del lesionado Lucas Puime, mientras que el Coruxo tendrán las ausencias de los sancionados Gandarillas y Marchante. Por otro lado, Youseef, que debutó con gol en el amistoso ante el Fortuna (3-2), podría tener minutos. “Es un jugador con unas características que no teníamos y estamos encantados”.