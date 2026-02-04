Parrilla, de la UD Ourense: “Creo que podemos aspirar a algo más”

Si hay un jugador inamovible para el técnico de la UD Ourense, Borja Fernández, ese es Pablo Parrilla (Ourense, 2003). El joven centrocampista es el único jugador de la plantilla rojilla que ha disputado los 22 partidos de la temporada, siendo titular en los 21 de Liga.

Parrilla, que cumple su tercera temporada en O Couto, reconoce que “estoy muy contento por contar con la confianza del entrenador, la verdad es que me encuentro muy bien. Esta temporada era diferente al haber un cambio de categoría y uno nunca sabe como te puedes adaptar. Creo que rápidamente hemos ido cogiendo el ritmo a la Segunda Federación y a los rivales. De hecho, tenemos la misma base de Tercera Federación y ya se está viendo cómo va la campaña. No nos podemos relajar, yo el primero, para poder seguir creciendo como futbolista y en la categoría”.

El conjunto unionista pasa por el mejor momento de la temporada, ya que ocupa posición de play off y en los últimos seis partidos ha logrado cuatro victorias y dos empates. Precisamente, el pasado domingo igualó 1-1 frente al filial del Burgos en un partido “condicionado por el terreno de juego, que estaba bastante mal, pero bueno, tal y como llevamos haciendo toda la temporada, nos adaptamos perfectamente. Creo que llevamos el peso del partido durante la mayoría de los minutos, tuvimos muchas ocasiones de gol y está claro que unos días entran y otros no. La verdad es que me fui contento con el trabajo del equipo en Verín”.

“Ningún equipo ha sido superior”

Después de 21 encuentros, la UD Ourense tiene 15 puntos de ventaja sobre el descenso, por lo que Parrilla afirma que “al principio de la Liga, las expectativas estaban puestas en salvar la categoría, ya que somos un equipo recién ascendido. Tenemos una plantilla muy trabajadora, en la que todos vamos a una y poco a poco los resultados se van dando, por lo que viendo la clasificación, considero que podemos aspirar a algo más”.

Está claro que los ourensanistas han ido de menos a más: “Al principio, los resultados nos llegaban, pero seguimos confiando en nuestra idea y en los que teníamos, poco a poco aparecieron las victorias y sinceramente pienso que ningún equipo ha sido superior a nosotros. Todos los equipos necesitan una adaptación a la categoría y nosotros lo pagamos al principio. El nivel de la plantilla es alto y así se está viendo en la clasificación”.

Una de las claves del buen rendimiento del equipo rojillo es el buen nivel físico, que se demuestra en lo bien que llega a los finales de los partidos. “Físicamente, estamos muy bien preparados, Héctor (Otero) hace muy bien su trabajo, aunque, a veces, nos quejemos, pero sabemos que es totalmente necesario. Además, mentalmente también estamos muy bien al tener un vestuario muy sano”.

Este domingo, a las 17:00 horas, la UD Ourense regresa a O Couto para medirse al Coruxo. “Ellos también llegan en un buen momento y estamos prácticamente igualados en la tabla. Tenemos que aprovechar el factor de jugar en casa, creo que podemos sacar un buen resultado”, apunta Parrilla.