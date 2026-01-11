La era Moncho Salgado con la UD Barbadás arranca ante el Lugo B

Esta tarde, en Os Carrís, arranca la era de Moncho Salgado en el banquillo del Barbadás. Los azulones, que son penúltimos en la tabla a dos puntos de la permanencia, reciben al peligroso filial del Lugo. Los rojiblancos llegan en un gran momento al choque, ya que acumulan tres victorias consecutivas y están en la parte alta de la clasificación.

Salgado ha tenido más de una semana para preparar el encuentro y para que los futbolistas vayan familiarizándose con su forma de trabajar. “Quiero que se vea un equipo que compite, más aún, ante un rival muy complicado como es el filial del Lugo que no tiene presión. Además, tiene chicos jóvenes con muchísimo talento e ilusión, pero nosotros vamos a intentar tener buenas sensaciones, tal y como nos ocurrió frente al Gran Peña, donde el equipo jugó como queremos ver en el campo. En eso hemos insistido durante la semana y a ver si somos capaces de que ellos están incómodos en Os Carrís, algo que tenemos que hacer con todos los equipos que nos visiten”, asegura el nuevo entrenador del conjunto azulón.

También reconoce que “al final la clasificación está ahí y es algo que nos importa. El hecho de no haber ganado en casa, claro que pesa, aunque intentaremos que los jugadores se aíslen un poco de todo ello y realicen lo que hemos estado ensayando durante estos días. Queremos ir creciendo en Os Carrís y esperamos que la afición también nos ayude. Cuando hay cambios, siempre hay una cierta reacción en los jugadores y vamos a intentar aprovecharlo para sacar un resultado positivo”.

En relación con el rival, Salgado afirma que “es cierto que los filiales tienen algo de irregularidad, pero el Lugo B es un gran equipo y tiene jugadores diferenciales en la categoría. Sabemos que será difícil meterles mano, pero con nuestras armas y con la identidad que queremos darle al equipo, estoy convencido de que se lo vamos a poner muy complicado. Este equipo no se da por vencido, vamos a luchar hasta el final y nuestra casa tiene que ser un fortín”.

En el capítulo de bajas, no estarán en Os Carrís, Jorge Benavides y Adrián Presas (con problemas en la rodilla); mientras que el Lugo B tiene la ausencia de Hugo Díaz, que se encuentra sancionado.

Carlos Villar

El centrocampista azulón Carlos Villar admite que “la Navidad se llevó mejor con la última victoria (1-2 ante el Gran Peña) antes del parón. Nos dieron mucho fuelle esos tres puntos y ahora hay que tratar de prolongar la dinámica positiva. Somos conscientes de que es un partido complicado, como todos los de la categoría, pero creemos que podemos sacarlo adelante. Las claves está en las áreas, por supuesto, tratar de minimizar errores, conceder muy poco y dejar la portería a cero, para a partir de ahí aprovechar las ocasiones que vamos a tener”.

Os Carrís, 16:30 horas.