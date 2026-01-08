El técnico del Barbadás, Moncho Salgado: “La toma de contacto ha sido buena”

El pasado viernes arrancó en Os Carrís la era de Moncho Salgado (Ourense, 1983) como entrenador del Barbadás. El hasta ahora director deportivo azulón se hizo cargo del equipo y él mismo apunta que “me considero una persona de club y yo siempre estaré contento donde ellos me digan. Fue una decisión del club, afronto el reto con ilusión e intentaré sumar lo máximo posible”.

Aunque todavía no ha tenido muchos entrenamientos con el equipo, Salgado admite que “la toma de contacto ha sido muy buena, estamos haciendo mucho trabajo en el campo y todavía nos queda mucho esfuerzo para conseguir lo que queremos de los jugadores. Quiero destacar que los chavales se están esforzando muchísimo, los entrenamientos están siendo muy dinámicos y la verdad es que he visto cosas muy interesantes de lo que queremos lograr”.

La labor de Daniel Carrera

El Barbadás se encuentra inmerso en el mercado de fichajes, una ventana que se cerrará el lunes 2 de febrero. El nuevo técnico azulón asegura que “estamos trabajando día y noche para reforzar la plantilla buscando jugadores debajo de las piedras. Daniel Carrera está realizando una labor formidable, el fichaje de Ousman Mano fue cosa suya y ya lo tenía en el radar desde octubre. El problema es que este mercado de fichajes es complicado, ya que los jugadores que queremos traer, luego los equipos no los dejan salir, lo que entendemos perfectamente. Además, sufrimos la baja de João Teixeira, que era un jugador fundamental para nosotros, por lo que la idea es incorporar a dos o tres jugadores, pero sabiendo que es muy complicado”.

En cuanto a lesiones, los de A Valenzá tienen la baja de larga duración del joven defensa Jorge Benavides, que fue operado hace un mes del menisco de la rodilla derecha. Por otro lado, el centrocampista Adrián Presas está también tocado de la rodilla y se está realizando pruebas para saber el alcance exacto de la dolencia. Moncho Salgado es consciente de que “el pasado verano la plantilla sufrió muchos cambios y ahora con las bajas nos vemos obligados a cambiar un poco la filosofía y hacer una pequeña reestructuración. Durante estos días también han estado entrenando con nosotros varios juveniles y la verdad es que estoy muy contento con ellos, la actitud es buenísima y hay chicos que tienen talento”.

Barbadás y Barco juegan el domingo

Después de tres semanas de parón, regresa la Tercera Federación y los equipos ourensanos jugarán el domingo. El Barco se medirá a las 17:00 horas en el Manuel Candocia al Somozas, mientras que el Barbadás recibirá en Os Carrís (16:30 horas) al filial del Lugo.