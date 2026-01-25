Monforte acoge al Ourense CF en su duelo ante el Cacereño

El Ourense CF juega su segundo partido seguido como local, que no en casa, ya que tendrá que hacerlo en el campo de A Pinguela, en Monforte de Lemos, por las obras en el césped que están realizando en el campo de O Couto. Pese al cambio de escenario, el objetivo sigue siendo el mismo, continuar sumando puntos, algo que ha hecho en los últimos seis partidos jugados como local y que le ha permitido tener una situación más desahogada en la tabla clasificatoria.

El equipo azulón realizó en la mañana de este sábado el último entrenamiento, precisamente en Monforte para conocer y adaptarse al campo donde jugará. Y lo hará con muchas novedades, porque ha sido una semana movida en las oficinas de O Couto. Amén de los cuatro jugadores que ya habían abandonado el equipo, esta semana se le han unido dos más, Omar Ouhdadi y Juan Piera. A mayores tampoco estará Jerin Marcolino, que cumplirá su último partido de sanción. Aunque las buenas noticias llegaron con los fichajes de Martín Ochoa y Sergio Benito, dos delanteros que elevaran el nivel del equipo en fase ofensiva. Para este domingo, Dani Llácer, que también volverá a sentarse en el banquillo tras cumplir dos partidos de sanción, recupera a Álvaro Yuste y Adri Guerrero.

El técnico azulón hablaba del choque señalando que “estamos muy centrados, hemos trabajado bien durante la semana y todos somos muy conscientes de lo mucho que nos jugamos cada partido. El único objetivo es tratar de sumar los tres puntos”. También habló del rival en “ un mes complicado porque todos tenemos muchos movimientos en las plantillas. Un equipo que tiene las cosas muy claras y sabe muy bien de que va esto, que están muy estables y que nos va a costar mucho sacar el partido, porque además ellos fuera de casa dan buenas versiones”. Y también habló de por donde puede pasar el partido: “Seguro que va a ser muy igualado y que se puede decidir por pequeños detalles, por eso habrá que estar muy centrados, no cometer errores y sobre todo terminar con once jugadores porque sino con la igualdad que existe es darle mucha ventaja a los rivales”. Y terminó hablando de los nuevos fichajes, Martín Ochoa y Sergio Benito. “Son dos chicos que nos van a aportar mucho. Sergio Benito no lo voy a descubrir porque tiene una trayectoria muy buena detrás y Martín Ochoa, mucho más joven, pero que tiene muy buenas condiciones para el fútbol”.

Enfrente un Cacereño en el que el “jefe” absoluto es el técnico Julio Cobos, que lleva siete temporadas al frente de un equipo que cogió en Tercera Federación. También destaca el delantero Kensly Vázquez, hasta hace dos semanas jugador del Ourense CF, junto a Nico Conesa, del Pontevedra. Llegan con 19 puntos y con el objetivo de abandonar los puestos de descenso.