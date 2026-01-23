Sergio Benito y Martín Ochoa, nuevos fichajes del Ourense CF

El jueves fue de los de mucho trabajo en las oficinas del Ourense CF. Con el mercado invernal en plena ebullición y con los equipos tratando de recomponer las plantillas con bajas y posibles fichajes, los azulones también están manos a la obra. Primero empezaron con las salidas y cuatro jugadores, que en los próximos días aún serán más, ya han abandonado el equipo. Ahora empiezan a llegar los primeros refuerzos y ambos en la punta de ataque.

El primero en comprometerse fue el delantero Martín Ochoa, que pertenece al Deportivo de La Coruña y que hasta la pasada semana estaba cedido en el Arenteiro, donde participó en 18 partidos, siete de ellos como titular y marcó un gol, en la jornada 12 en Lezama ante el Bilbao Athletic, con derrota verde por 2-1. Ahora llega cedido al Ourense CF, con los que ya entrenará esta mañana y podría ir convocado el próximo domingo en el partido que les enfrentará en Monforte de Lemos al Cacereño.

Benito, desde Ponferrada

Y a última hora de ayer se cerraba también la llegada del delantero madrileño Sergio Benito, que rescindió el contrato que le unía a la SD Ponderradina y, pese a las varias ofertas que manejaba se decantó por la ourensana. El nuevo jugador del Ourense CF, que firma hasta final de temporada, es un delantero contrastado en la categoría. Esta temporada con los bercianos jugó catorce partidos y marcó tres goles. Con anterioridad, en Primera Federación, defendió la camiseta del Real Unión, Fuenlabrada, Córdoba o Badajoz. En Segunda División también tiene experiencia porque jugó en el Rayo Vallecano, Barakaldo o Cultural Leonesa. Sin duda que un refuerzo de garantías para la delantera del conjunto de Dani Llácer. No serán los últimos movimientos en el equipo azulón.

Omar tiene pie y medio fuera

No todo son buenas noticias en las oficinas del equipo ourensano. Según ha podido saber La Región, el mediapunta Omar Ouhdadi, que llegó esta temporada al equipo azulón y que estaba siendo uno de los jugadores destacados, podría dejar el equipo en las próximas horas. El motivo, una oferta del Alcorcón, equipo del Grupo II de Primera Federación, que estaría dispuesto a pagar la cláusula de rescisión del jugador además de aumentarle considerablemente sus emolumentos.

El jugador de origen marroquí, criado futbolísticamente en Cataluña, dejará el equipo tras haber participado en los 20 partidos de liga y haber anotado 3 goles.