DE VUELTA A CASA
A Moreira es talismán para el Antela (1-0)
DE VUELTA A CASA
El Antela ya tiene la primera victoria de su historia como local en la Tercera Federación. Fue, cómo no, en su regreso al campo de A Moreira (el otro partido del curso en casa, hace 15 días, lo disputó en el sintético González Carrera), un terreno de juego que es talismán para el conjunto limiano. Fue después de un muy trabajado 1-0 ante el Somozas, con el gol anotado de penalti por Tiago en el primer cuarto de hora, tocando después a los locales ponerse el mono de trabajo ante un gran rival, que cierto es que tuvo más dominio que ocasiones claras, aunque dispuso de una muy clara y doble para empatar al borde del minuto 90, aunque ahí apareció el meta Bruno para salvar y dar los tres puntos a un Antela que sigue de dulce.
El Antela se siente muy cómodo en A Moreira y ayer lo demostró una vez más. Se adelantó muy pronto, en el minuto 13, y después supo esperar a su rival. Tumbeiro recibió un pase filtrado, se echó a un lado con la pelota y fue zancadilleado por un defensor. Penalti muy claro que Tiago transformó en el 1-0 engañando al meta visitante Adri.
El Somozas, que todavía no sabe lo que es ganar este curso, se adueñó de la pelota, aunque cierto es que no inquietaba la meta de un Bruno que tuvo muy poco trabajo, aunque cuando su equipo lo necesitó, ahí estuvo.
Después del descanso, el guion no cambió, con un Antela buscando las contras, siempre peligrosas de Negrete y Charly, aunque sin poder matar. Tampoco lo hizo Carlos en la más clara. Recibió entre líneas y encaró la meta del Somozas, superando al portero Adri, aunque su remate a puerta vacía fue neutralizado por un defensor.
Era el minuto 70 y el Somozas, echando el resto, trató de meter al conjunto limiano en su área. Asumieron el trabajo los locales, que estuvieron muy serios atrás, y donde no llegó la defensa, lo hizo el portero. Estaba a punto de llegar el minuto 90 y el Somozas ejecutó un saque de esquina. La defensa sacó la pelota, pero recuperaron los visitantes, para meter un centro lateral con un cabezazo ajustado a la cepa del poste derecho que Bruno sacó con una mano increíble. El rechace cayó en los pies visitantes y el meta local sacó de nuevo con los pies por delante.
Fue la más peligrosa y la última visitante. Los tres puntos se quedaron en A Moreira, talismán.
Antela FC:
Bruno, Boán, Tiago, Nico Peruzzo, Charly (Constela, minuto 80), Cole (Pucho, minuto 62), Mauro (Couto, minuto 62), Tumbeiro (Carlos, minuto 62), Gastón, Sandro y Negrete (Pedro, minuto 85).
UD Somozas:
Adri, Álex González (Asier, minuto 75), Iñaki, Charly, Bruno (Aldán, minuto 62), Camba (Tenreiro, minuto 62), Joel, Dopico, Carballo (Manu Núñez, minutp 46), Fanego e Ivi (Darek, minuto 82).
Gol:
1-0: Tiago, de penalti, minuto 13.
Árbitro:
Dirigió el encuentro Pedro Castro Gómez, del Colegio de Lugo, auxiliado por Raúl López Martínez y Adrián López Bermúdez. Vieron la tarjeta amarilla los locales Boán, Nico, Couto, Carlos, Gastón, Sandro y el técnico Bruno Gómez, así como los visitantes Álex González, Iñaki, Camba y Manu Núñez.
Incidencias:
Partido correspondiente a la cuarta jornada de liga en Tercera Federación, disputado en A Moreira, con la presencia de 412 espectadores.
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