El Antela vuelve al campo de A Moreira frente al Somozas

Día grande en Xinzo, porque el Antela jugará su primer partido oficial en Tercera Federación en el campo de A Moreira, que estuvo en tratamiento de la hierba natural y que le obligó a jugar en el sintético el primer partido de liga como local. Ahora lo harán ya en el que lleva cosechados éxitos y ascensos. Será este sábado desde las seis de la tarde ante el Somozas, buscando la primera victoria de local.

Para el partido de esta tarde, el técnico Bruno Gómez tiene la baja de Iñaqui Bellido que sigue pendiente de conocer el alcance de su lesión y la duda de Álex Cid, al que ya le llegó el transfer, pero que está pendiente de la autorización federativa. También faltará a la cita Bernardo, que tendrá que cumplir un partido de sanción por la expulsión sufrida en Vigo ante el Gran Peña.

Enfrente estará un Somozas, que esta temporada es filial del Racing de Ferrol y que está llamado a ser uno de los importantes de la categoría, y con jugadores con experiencia como Iván Guerrero, Joel López, Manu Mariña, Joel Tenreiro, Manu Núñez ex de la UDO o el delantero Charly ex del Compostela o Pontevedra. Para el técnico local, “es un equipo con mucha calidad y llamado a estar en los puestos de arriba, que le gusta tener la posesión y dominarte a traves de la pelota, pero la mejor noticia es que volvemos a nuestro campo y queremos darle una alegría a nuestros aficionados, sabiendo de la dificultad que tendrá el partido”.

A Moreira. 18:00 horas.