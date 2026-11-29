El colegiado Adrián Rodríguez enseñando una de las tantas tarjetas a lo largo del partido.

El Muíños se reencontró con la victoria fuera de casa tras supear por 0-2 a un Rayo 21 que acabó el encuentro ocho jugadores.

Ambos equipos salieron a por todas, de ahí que el partido fuese disputado, con dientes apretados y mucha tensión. Los anfitriones pudieron abrir la cuenta, pero el cabezazo de Guille, a centro de Páramo se estrelló en el larguero. Más tarde, el propio lateral local casi sorprende desde lejos a Íker y Unai lo tuvo cerca al rematar de cabeza dentro del áera un balón que se perdió cerca del poste derecho.

La mala fortuna se cebó con el Rayo 21, ya que el gol de los visitantes fue producto de un despeje de Páramo que dio en Jaime y superó a Arón, estableciendo el 0-1. Demasiado premio para un equipo que no había inquietado hasta entonces, salvo una falta de Miguel Codeso que encontró la respuesta del portero local al resolver en dos tiempos.

El choque entró en una etapa donde los ánimos se caldearon y las entradas duras fueron una constante, aunque el más perjudicado fue el cuadro rayista, al sufrir la primera expulsión de la noche.

Antes de caer el telón del primer acto, pudo llegar el empate del Rayo 21. Una internada de Poli Romero por la banda, cuyo centro raso no llegó a conectar por milímetros Guille, entrando solo por el segundo palo.

El segundo tiempo fue un cúmulo de interrupciones y en el que los locales intentaron llegar a la igualdad, pero se quedarían con otro jugador menos y también del técnico, Iván González, que entendía sentirse perjudicado por las decisiones arbitrales.

Ante este panorama, el Muíños buscó controlar el juego, pero sin efectividad y teniendo tres jugadores más por la expulsión de Lucas Pérez. Así, en una contra, Michael fue sujetado de brazo dentro del área y el penalti lo transformó Pato en el 0-2 definitivo.

Los rayistas no bajaron los brazos y lo intentaron a través de un Kevin, que tuvo a maltraer a sus marcadores, pero el marcador ya era el definitivo.