El Muíños no saca ventaja ante el Córgomo (0-1)

El Muíños volvió a sumar un nuevo empate (1-1) que para el Córgomo no es su mejor resultado en su búsqueda por el ascenso directo.

Desde el arranque ambos equipos salieron con muchas precauciones, donde todo el juego se circunscribía al medio campo, con muchos duelos y apostando decididamente a un fútbol directo, intentando buscar a Varandela y las carreras de Grego y Chery. Los valdeorreses buscan la conexión entre Dani Real y Aldo, junto a las subidas de Obi por la banda izquierda.

A la media hora, Varandela metió un buen pase filtrado a Chery que finaliza con un disparo alto. Más tarde un desmarque de Grego que desde la frontal sacó un remate que alcanzó a repeler Adri y Varandela que acompañaba la acción remató sobre el larguero.

El Córgomo tuvo su oportunidad en una jugada de Tato cuyo centro no llegó a ser conectado por ningún compañero.

En la segunda parte, el Muíños salió a por el encuentro dominando un poquito con el balón, mientras que su oponente lo buscaba a su artillero Dani Real que terminaría poniendo el 0-1. En un saque de banda recibió en tres cuartos de campo, se va de Juancar y con un latigazo desde 40 metros que se mete por el medio de la portería. Un verdadero golazo.

Pero cinco minutos más tarde llegaría el empate de los anfitriones. La jugada la comandó el atacante Varandela que aguantó el esférico hasta dejara en el borde del área grande para Álex Fernández cuyo tiro es salvado por el cancerbero con el pie, pero la pelota le queda muerta a Grego que anota a placer.

La tónica, a partir de ahí, fue jugada a segundos balones, donde el Córgomo se fue con todo hacia arriba, apretando mucho más en busca del triunfo, quedando librado el contragolpe local.