Francelos-Allariz y Muíños-Antela B abren la jornada 23

En Valboa, a las 16:30 horas, el Francelos recibe al Allariz, ambos equipos están separados por dos puntos. Los anfitriones llegan con las bajas de Roberto y Soto, sancionados; Dabarca, que sigue lesionado, y Guille, por motivos laborables. Es duda Condado. Su rival va sin Abella, Álex, Anxo, Julen y David. Vuelve Eiró.

A la misma hora, en A Moreira, se enfrentan Muíños y Antela B. Los locales, que vienen de dos empates, tienen las ausencias de Toni, por tarjetas, Antón, que dijo adiós a la liga por una rotura de ligamentos, y Yago, lesionado. Se suman Miguel Codeso y Miguelín, con un golpe en la costilla, mientras que Rubén Lamelas sigue su recuperación. El filial, que viene de jugar el jueves y perder en casa, presenta la bajas de Peque, Andrés, Raúl, Teixeira, Amine, Javi Pérez y Xurxo.