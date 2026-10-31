Navalcarnero, una salida exigente para el Ontime

Tras la derrota en la última jornada ante el Roldán (1-2), el Ourense Ontime quiere lamerse las heridas ante el Futsi Atlético en Navalcarnero. Partido muy exigente el que van a tener las jugadoras dirigidas por Manu Cossío, ya que las madrileñas ocupan la tercera posición con 12 puntos, tres más que las azulonas. La única derrota del Futsi en liga fue precisamente ante el otro equipo ourensano de la categoría, el Estrela Verín (2-3).

Cossío reconoce que en el encuentro ante el Roldán no estuvieron bien: “La primera parte fue lo peor de la temporada. Necesitamos un poco más de agresividad y ser competitivas, en la primera parte ante el Roldán no lo fuimos”.

Las ourensanas intentarán conseguir un buen resultado en una de las canchas más complicadas de la categoría, ya que el conjunto de Navalcarnero es uno de los favoritos de la competición.

Pese a ello, el Ontime buscará dejar atrás el mal sabor de boca del duelo frente a las murcianas y sumar unos puntos muy importantes para continuar en la zona media-alta de la clasificación.

Por otro lado, el próximo encuentro del equipo dirigido por Cossío será el sábado 7 de noviembre, a las 17:00 horas, en el Pabellón Muncipal de Cea frente al Móstoles. El partido no se podrá disputar en Os Remedios por la cita de la San Martiño del domingo 8. Pero antes, el encuentro frente al Fusi Atlético, donde las ourensanas llegan sin bajas.