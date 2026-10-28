Otra oportunidad perdida para el Ontime (3-3)

La Primera División de fútbol sala femenino sigue su curso. Lo hace después de una jornada en la que los representantes ourensanos se atascaron víctimas de sus errores, que al Ontime le costaron la derrota ante el Roldán (1-2) y al Estrela Verín el empate con el Móstoles (3-3). Más allá de que el arranque no está siendo para nada malo, los dos deberían estar un poco más arriba en la clasificación.

En el caso del Ontime fue después de tirar por la borda la segunda vida que le ofreció en la primera parte el Roldán y, sobre todo, una sobresaliente Uxía. La portera paró un penalti y sacó otras tres manos de nivel ante un rival que las tuvo de todos los colores para haber sentenciado el duelo en el periodo inicial (0-1 al descanso). "La primera parte fue lo peor de la temporada", reconoce el técnico Manu Cossío.

En una segunda mitad de claro color azul, el Ontime empató primero y falló demasiado después para terminar sucumbiendo con otro error por falta de contundencia en defensa. "Cambiamos la forma de jugar y logramos superarlas con más ganas y corazón que juego, porque así también se ganan partidos. El problema es que no estuvimos acertadas, los errores que cometimos en las dos porterías se pagan. Ante un rival de tanto nivel como el Roldán, esos detalles te cuestan el partido, como sucedió", lamenta el entrenador. "Necesitamos un poco más de agresividad. Después, al final, también debes tener acierto, porque tuvimos cuatro clarísimas para ponernos por delante y no acertamos, pero lo primero es ser competitivas y en la primera parte no lo fuimos", finaliza un Manu Cossío que reclama esa competitividad ante lo que viene por delante, la visita el sábado al campeón Navalcarnero.

Cuando no sigues el guion…

El Estrela sigue sin regalar una victoria liguera a su afición. Del Municipal de Verín volaron el sábado dos puntos ante el Móstoles en un partido en el que las de Charlie Simoes hicieron muchas cosas bien, cada vez más, aunque los errores de concepto siguen pasando factura. "No confiamos en el plan de partido, y eso que nos estaba dando resultado, porque mientras hicimos lo que habíamos preparado habíamos logrado hacerles daño hasta ir ganando 3-1. Después, incomprensiblemente, cada jugadora fue por su cuenta y estas desconexiones en Segunda División no se notan, pero en Primera y ante un equipo bueno lo pagas. Yo también me echo la culpa, porque creo que debí pedir tiempo muerto cuando encajamos el 3-2 en su primera jugada con el juego de cinco. Después, nos empataron y a nosotras nos faltó definir", asegura el entrenador del conjunto verinense, que el domingo afrontará la visita más complicada, ya que le espera el líder Melilla, con pleno de triunfos.

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El Poio, el rival en Copa Galicia

Ayer se desarrolló el sorteo de las semifinales de la Copa Galicia y al Estrela le correspondió el Poio. La eliminatoria, a partido único, se disputará en Verín. La otra plaza en la final saldrá del duelo entre el Vilalba FS y el FSF Castro.