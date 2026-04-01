Nico Peruzzo, mediocentro del Antela: "El parón viene bien para renovar nuestra energía"

A falta de seis partidos para el final del campeonato liguero, el recién ascendido Antela ocupa la cuarta posición, con un uno de ventaja sobre el quinto. En la última jornada cayó ante el Atlético Arnoia (1-0) en un partido “muy disputado e igualado, tal y como se esperaba, creo que nosotros tuvimos muchas ocasiones, aunque ellos también tuvieron las suyas. La diferencia es que el Arnoia supo concretar alguna de las que tuvieron y nosotros, no”, asegura el centrocampista albinegro Nico Peruzzo (Argentina, 2002).

Después de caer eliminado en la Copa Diputación ante el Celanova por penaltis y asentarse en la zona de play off, el Antela afronta el tramo final de la temporada. “Al equipo lo estoy viendo bien, aunque es verdad es que acabamos de sufrir dos golpes duros tras quedar eliminados en la Copa y perder el derbi ante el Arnoia, fuera de casa, por lo que el parón nos viene muy bien para desconectar un poco, no seguir con esa mala dinámica y renovar la energía. Toca descansar para luego ya pensar en el duelo ante Lemos”, apunta el mediocentro argentino.

En lo que se refiere a los objetivos del equipo de cara al último tramo de temporada, una vez conseguida la permanencia en la categoría, el “6” antelano reconoce que “jugar unos play off sería muy bonito, la idea es esa y podemos soñar porque estamos ahí arriba. Si se da, sería un logro muy importante para el club, ya que el Antela nunca los disputó en su historia y si, al final, no se da, hay que quedarse con que hicimos una temporada muy buena, ya que logramos la permanencia con mucha anticipación, siendo un equipo recién ascendido”.

Nico Peruzzo recaló el pasado verano en Xinzo de Limia después de jugar las últimas dos temporadas en el Cented Academy, donde fue indiscutible, lo mismo que le ocurre este curso bajo la dirección de Bruno Gómez.

“El cambio me vino muy bien”

Tras más de siete meses desde su llegada al equipo albinegro, el argentino Peruzzo cree que “la temporada está siendo muy buena y este año estoy disfrutando un poco más del fútbol, ya que venía de estar dos años en una situación irregular, sin papeles y con mucho miedo por lo que podía pasar, incluso de quedarme en la calle y sin ninguna opción de poder buscarme la vida. Venir a Xinzo, conseguir los papeles, estar trabajando en el lugar que me gusta, estar jugando en un club donde soy importante y donde el entrenador me da mucha validez, es un punto muy importante y la verdad es que el cambio me vino muy bien”.