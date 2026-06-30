Ser o no ser para el Club Deportivo Arenteiro

Día clave para el futuro del Club Deportivo Arenteiro. Este 30 de junio finaliza el plazo para que el equipo verde haga frente a la deuda de 428.000 euros con la plantilla y cuerpo técnico. Tal y como recoge el artículo 26.1.a y 26.2.b de la Circular 34 de la Federación Española, el plazo expira a las 12:00 horas y en el caso del impago de la deuda, el Arenteiro no podrá participar en la categoría obtenida por méritos deportivos (Segunda Federación), y solo podrá inscribirse en la inmediatamente inferior (Tercera Federación), siempre que cumpla los requisitos de inscripción.

Salvo milagro de última hora, los de O Carballiño no harán frente a la deuda y se producirá el descenso administrativo. Lo cual abre un nuevo escenario, ya que el Arenteiro tendría de plazo hasta, en torno, mitad del mes de julio para cumplir con los requisitos de inscripción en Tercera Federación.

Si los de Espiñedo salen en Tercera, se produciría un arrastre, tal y como recoge el reglamento de la Federación Española. Por lo tanto, el Silva, decimoquinto clasificado en la temporada 25-26 en Tercera, bajaría a Preferente Futgal y provocaría el descenso del Auriense CA (anteriormente Cented Academy), que terminó decimocuarto en Preferente Futgal Grupo 2, con 34 puntos, y que tiene peor derecho deportivo que el Sigüeiro (40 puntos), decimocuarto en el Grupo 1.

Además, el descenso del Auriense a Primera Futgal conllevaría que el Amanecer (decimoquinto en el Grupo 5) y con peor derecho deportivo de los seis grupos baje a Segunda Futgal.

Tranquilidad en el Auriense

En el Auriense están tranquilos, ya que no tienen ninguna información sobre un hipotético descenso por arrastre y la última comunicación de la Federación Gallega “ha sido la felicitación por la permanencia tras el ascenso del Compostela”, asegura Manu Cerón, presidente de la entidad pontina.

De hecho, el Auriense está planificando la temporada en Preferente Futgal y tras renovar al técnico Dani Prado, ha sellado la continuidad de Cuña y Nico González.

Además de expirar el plazo para que los equipos hagan frente a sus deudas con los jugadores y entrenadores, la Federación Española de Fútbol celebra este mediodía (12:00 horas) la Asamblea General Ordinaria y a las 20:00 horas llegará el plato fuerte con el sorteo de los calendarios de Primera División, Segunda División, Liga Femenina, Primera Federación y Segunda Federación. También saldrán los calendarios del fútbol sala, tanto masculino como femenino (Primera y Segunda División).

La liga en Primera Federación comenzará el 28, 29 y 30 de agosto, mientras que en Segunda Federación arrancará el 5 y 6 de septiembre. La idea es que la Tercera Federación también empiece el 5 y 6 de septiembre.

El calendario de Tercera Federación saldrá hacia finales de mes y el de Preferente Futgal se conocerá durante la Asamblea General de la Federación Gallega, como ocurrió el año pasado. La novedad de la Tercera para la temporada que viene está en el play off de ascenso.

Hasta ahora, el primero subía directo a Segunda Federación y del segundo al quinto jugaban tres eliminatorias, siendo las dos primeras entre ellos mismos (segundo contra el quinto y tercero frente al cuarto) y el “campeón” del play off gallego se medía en una eliminatoria nacional frente a otro grupo. A partir de la próxima temporada, el primer clasificado sigue subiendo directo y del segundo al quinto jugarán tres eliminatorias, pero ya contra equipos de otros grupos y por sorteo a nivel nacional.

Son las líneas maestras de la próxima temporada y con el Arenteiro como centro de atención.