Noel Cabanas, de la UD Ourense: “Hay que ir a por todas”

Después de cinco partidos, la UD Ourense se reencontró con la victoria tras golear al líder Oviedo Vetusta (3-0) en O Couto. El central Noel González Cabanas (Ourense, 2005) admite que “necesitábamos volver a ganar y qué mejor que haberlo hecho ante el líder. Fue un partido completísimo, tanto en ataque como en defensa, y es algo muy importante porque llegábamos tras encuentros con dudas en defensa y encajando varios goles. La portería a cero era una prioridad y lo conseguimos tras ser valientes en la presión, ya que a ellos les costó mucho salir. Volvimos a sentirnos seguros atrás tras estar muy acertados en los cortes y en las disputas. Además, en ataque estuvimos muy bien y aunque quedamos 3-0, pudimos haber marcado alguno más”.

Tras la victoria, los unionistas han regresado a la zona de play off. Noel Cabanas apunta que “sabemos que estamos haciendo un temporadón, pero tenemos ambición y queremos más. Si sumamos la ilusión por seguir creciendo al esfuerzo y la calidad que tenemos, se podrán hacer cosas bonitas. No tenemos presión porque el objetivo inicial era la permanencia y al estar haciendo las cosas bien es normal que nos marquemos la meta de los play off. Lejos de relajarnos por la buena temporada que estamos completando, hay que ir a por todas. Estamos en un buen momento después de haber ganado al líder y ahora tenemos dos partidos en los que podemos sacar seis puntos”.

Los dos próximos encuentros de los unionistas serán ante el Langreo y el Sámano, dos equipos que están en descenso. Curiosamente, los encuentros ante los equipos de abajo les está costando mucho a los rojillos. Noel reconoce que una de las causas puede ser “la relajación al afrontar esos partidos y el hecho de pensar que somos mejores, algo que debemos desterrar para afrontar esos choques con humildad, pero con muchas ganas de vencer, porque nos estamos jugando entrar en los play off. Ante el Langreo tenemos que ir a morder e ir a por todo desde el primer minuto”.

El joven defensa, que ha disputado los 26 partidos de liga, afirma que “desde pretemporada hasta ahora he crecido mucho, lo que va en consonancia con la buena dinámica del equipo y la confianza que me da el entrenador”.