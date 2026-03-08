Exhibición de la UD Ourense y goleada al Oviedo Vestuta, lider (3-0)

Volvió la Unión Deportiva Ourense. Tras cinco partidos sin ganar, el equipo rojillo derrotó de nuevo al líder Oviedo Vetusta, esta vez en O Couto, con una exhibición ofensiva.

Aunque el inicio del encuentro no era ni mucho esperanzador para el equipo de Borja Fernández, que estaba desordenado sobre el campo, sin presión arriba, ni control en el medio campo y con innumerables problemas defensivos derivados de todo ello. Eso pudo suponer que el partido cambiase en su desarrollo si el filial ovetense estuviese mínimamente acertado en las dos ocasiones clarísimas que tuvo en los cuatro primeros minutos de juego. La primera tras un error en la salida de balón de Champi, que dejó la ocasión para que Berzal batiese a Vizoso, y a continuación en una gran jugada combinativa del ataque ovetense en el que Lucas Antañón puso un perfecto centro lateral para que Iker Gil no fallase en el remate y batiese a Vizoso, pero un discutido fuera de juego salvó a los rojillos de ir por detrás en el marcador.

Eran minutos de zozobra para los unonistas que, con el paso de los minutos, se fueron asentando sobre el tapete de O Couto y aprovechando las fragilidades defensivas del filial ovetense empezaron a dominar el choque y tomar el control del mismo. Todo ello con un atisbo de presión alta, con Rufo siendo clave generando con y sin balón y apareciendo en el área para rematar todo aquello que el mago Justino inventó como en cada partido. La primera ya en el minuto 9 sacando Miguel Narváez con una gran parada el remate de Rufo a centro de Justino y Youssef en boca de gol no logra rematar.

Pero la fragilidad defensiva ourensanista no desapareció y el filial oventense tuvo una contra en la que Coballes no acierta en boca de gol. Las contras también eran un recurso con Youssef y su velocidad por banda como instantes después de la ocasión ovetense, pero sin acierto en el remate final. Y pasa la media hora de nuevo apareció Justino para volver a poner otro balón de oro para el remate picado de cabeza de Rufo que vuelve a toparse con el portero ovetense, pero el rechace lo aprovecha Lucas Puime para adelantar al equipo ourensanista 1-0.

El gol dio tranquilidad para afrontar el último cuarto de hora antes del descanso, aunque el partido empezó a tomar tintes de más contactos, tarjetas y con más interrupciones que fútbol y Youssef aún tuvo una opción de ampliar la ventaja.

El comienzo del segundo tiempo fue un “deja vu” con dos ocasiones del conjunto ovetense, pero también se rehízo el conjunto rojillo con los cambios de Samu Pardo y Migui y fue un período con más control, menos imprecisiones y debilidades defensivas y en el que se volvió a ver la imagen de bloque del equipo de Borja Fernández recordando la mejor versión de la temporada y pasando página a las irregularidades de los últimos encuentros.

Dos goles para sentenciar

El choque quedaría sentenciado en cuatro minutos, primero con un penalti sobre Migui, que transformó Champi y el colofón con una jugada de gran calidad de Samu Pardo con varios regates desde medio campo y que terminó con el remate final desde el borde del área batiendo al portero Miguel Narváez. Un fin de fiesta para un partido que cortó la racha negativa y vuelve a colocar en la lucha por el ascenso después de derrotar de nuevo al líder con otra exhibición de fútbol de ataque.